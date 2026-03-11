Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο περιθώριο της μηνιαίας ενημέρωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποτρέψει τις πρωτογενείς ανατιμήσεις που προκαλούνται από τη διεθνή κρίση, ωστόσο έστειλε σαφές μήνυμα ότι δε θα επιτρέψει φαινόμενα αισχροκέρδειας στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, τόσο στα καύσιμα όσο και σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ, με ορίζοντα εφαρμογής το επόμενο τρίμηνο.

«Το μόνο βέβαιο είναι η αβεβαιότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, περιγράφοντας το διεθνές περιβάλλον ως ιδιαίτερα ρευστό, καθώς – όπως είπε – η περιοχή βρίσκεται στη μέση ενός εκτεταμένου πολέμου. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει στην πράξη, πως αποτελεί πυλώνα σταθερότητας σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Το κυβερνητικό σχέδιο απέναντι στο ράλι της διεθνούς κρίσης

Ειδική αναφορά έκανε στη στήριξη της Κύπρου. Όπως είπε ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έσπευσαν να βοηθήσουν. Όσον αφορά τον επαναπατρισμό, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το υπουργείο Εξωτερικών καταβάλλει «τιτάνια προσπάθεια» για τον απεγκλωβισμό χιλιάδων ελλήνων πολιτών από τις πληττόμενες από τον πόλεμο περιοχές.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η χώρα κινείται σε όλα τα επίπεδα, ώστε η σύρραξη να μην επεκταθεί σε άλλες γεωγραφικές ενότητες. Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της σταθερότητας στον Λίβανο, δηλώνοντας τη διαφωνία της Αθήνας με το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης και εκφράζοντας στήριξη στις αρχές της χώρας για την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση βρίσκεται – όπως είπε – σε διαρκή επαγρύπνηση για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, με στόχο την άμεση αντίδραση σε ενδεχόμενες αναταράξεις, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης.

Το «μήνυμα» Τασούλα για τον πόλεμο

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι η έναρξη του πολέμου έχει διαμορφώσει «ένα νέο, ταραγμένο, επικίνδυνο και αλλοπρόσαλλο τοπίο», τονίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα το αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και άμεση ανταπόκριση.

Όπως ανέφερε, η αποστολή αεροναυτικής δύναμης ειρηνικού και αμυντικού χαρακτήρα στην ελληνική και ευρωπαϊκή Κύπρο έγινε ακαριαία και αποτέλεσε πρωτοβουλία που ακολούθησαν και άλλες χώρες, δείχνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει σταθερότητα, σύνεση και αποφασιστικότητα, σε μια περίοδο «βαρέων γεωπολιτικών σύννεφων».

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οφείλουν να αντιμετωπίσουν αυτή την περίοδο προκλήσεων, με ψυχραιμία και σύνεση. Παράλληλα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά, για όσους σκέφτονται να εκμεταλλευτούν την κρίση.

Τέλος, ο κ. Τασούλας, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι μέσα σε αυτό το ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, θα υπάρξει σταδιακά αποκλιμάκωση της ανασφάλειας, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις ειρηνικές τους δραστηριότητες.