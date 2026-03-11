Αυξημένες είναι το τελευταίο διάστημα οι αναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων SMS προς πολίτες, τα οποία σχετίζονται με δήθεν ανεξόφλητα πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων.

Στα μηνύματα αυτά οι αποδέκτες καλούνται να πατήσουν σε συγκεκριμένο σύνδεσμο προκειμένου να δουν λεπτομέρειες για την υποτιθέμενη παράβαση ή να προχωρήσουν σε πληρωμή.

Ωστόσο πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης, καθώς οι επιτήδειοι επιχειρούν να μιμηθούν δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις.

Στόχος των δραστών είναι η υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων των πολιτών. Για τον λόγο αυτό οι πολίτες καλούνται να μην πατούν τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στα μηνύματα και να μην απαντούν σε αυτά.

Υπενθυμίζεται ότι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν SMS που ζητούν από τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο για άμεση πληρωμή προστίμων ή για καταχώριση προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας επισημαίνει ότι το phishing αποτελεί μέθοδο εξαπάτησης μέσω διαδικτύου, κατά την οποία ο αποστολέας υποδύεται έναν αξιόπιστο οργανισμό ή πρόσωπο, προκειμένου να πείσει τον χρήστη να ακολουθήσει έναν σύνδεσμο ή να αποκαλύψει ευαίσθητα δεδομένα, όπως κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία ταυτότητας, τραπεζικούς λογαριασμούς ή στοιχεία καρτών.

Τι να προσέξετε

Για την προστασία τους, οι πολίτες θα πρέπει:

να αποφεύγουν την κοινοποίηση προσωπικών κωδικών ή τραπεζικών στοιχείων,

να εισέρχονται στις υπηρεσίες μόνο μέσω των επίσημων ιστοσελίδων ή εφαρμογών των οργανισμών και

να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

Παράλληλα, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή: