Ένα βήμα πιο κοντά στο Ισραήλ και δυο βήματα πιο κοντά στον εμφύλιο έκανε ο Λίβανος, εφόσον ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι σχεδόν θριαμβευτικές δηλώσεις του Ισραηλινού πρεσβευτή για το αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ διπλωματικών αντιπροσωπειών των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον χθες το βράδυ.

Την ίδια ώρα ο νότιος Λίβανος φλεγόταν από άκρη σε άκρη από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Η Χεζμπολάχ αγωνιζόταν να ανακόψει την χερσαία εισβολή και εξαπέλυε επιθέσεις με drones εναντίον του βορείου Ισραήλ, κατηγορώντας παράλληλα τoν πρωθυπουργό του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ για προδοσία, παρότι συμμετέχει στην κυβέρνησή του.

Μετά από τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τους Ισραηλινούς, η πρέσβειρα του Λιβάνου, Νάντα Χαμαντεχ Μοαουάντ, κράτησε χαμηλούς τόνους, μίλησε για «δημιουργικό» διάλογο ενώ πρόταξε την ανάγκη για διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Λιβάνου, για κατάπαυση του πυρός και για επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους.

Όμως ο Ισραηλινός ομόλογός της, Γιεχιέλ Λέιτερ, υποστήριξε ότι στη διάρκεια των δίωρων συνομιλιών με τη λιβανέζικη αντιπροσωπεία «ανακαλύψαμε πως βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά της εξίσωσης», ότι επιθυμούμε από κοινού την «απελευθέρωση του Λιβάνου από την κατοχή της Χεζμπολάχ και την ιρανική επιρροή». Ο Ισραηλινός πρεσβευτής έκανε μάλιστα λόγο για ένα μακροπρόθεσμο όραμα που θα μπορούσε να περιλαμβάνει αμοιβαία …τουριστική ανάπτυξη.

Ο Αμερικανός οικοδεσπότης, υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι «συμφωνήθηκε η έναρξη απευθείας συνομιλιών σε χρόνο και τόπο που θα συμφωνηθεί». Ο πρεσβευτής του Ισραήλ τόνισε ότι η χώρα του δεν θέλει σε καμία περίπτωση εμπλοκή του Παρισιού στις συνομιλίες, την ώρα που η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν έντονη ανησυχία για το Λίβανο και καλούν το Ισραήλ να μην κλιμακώσει περαιτέρω την κρίση.

Οι επιδιώξεις του Ισραήλ

Η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ επιχειρούν να διαχωρίσουν τον πόλεμο στο Λίβανο από την ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, αλλά το Ιράν επιμένει σε μια συνολική διευθέτηση και δεν φαίνεται διατεθειμένο να θυσιάσει τη Χεζμπολάχ στο βωμό της διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ που αναμένεται ότι θα επαναληφθεί τις προσεχείς ημέρες.

Το Ισραήλ προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να εδραιώσει την κατοχή του νοτίου Λιβάνου με τον χωρισμό του σε 3 ζώνες ενώ τονίζει ότι ο αφοπλισμός της οργάνωσης αποτελεί πρωτίστως υποχρέωση της κυβέρνησης και του στρατού του Λιβάνου. Με τους βομβαρδισμούς ακόμα και στο κέντρο της Βηρυτού, η κυβέρνηση Νετανιάχου εξωθεί τις υπόλοιπες θρησκευτικές κοινότητες να κλιμακώσουν την αντιπαράθεση με τη Χεζμπολάχ και να φτάσουν στα άκρα.

Ο κίνδυνος εμφυλίου

Η Χεζμπολάχ δεν είναι μόνο μια οργάνωση με κοινωνική βάση και ισχυρή στρατιωτική πτέρυγα που την καθιστά «κράτος εν κράτει». Είναι επίσης κόμμα με 15 βουλευτές και αποτελεί μέρος της κυβέρνησης συνασπισμού στην οποία διαθέτει δύο υπουργούς (Υγείας και Εργασίας) ενώ άλλοι δύο υπουργοί προέρχονται από το ομόδοξο σιιτικό κόμμα Αμάλ. Η Χεζμπολάχ έλαβε 20% στις βουλευτικές εκλογές του 2022 και η Αμάλ 10%.

Κατά συνέπεια, κάθε απόπειρα άσκησης στρατιωτικής πίεσης, πόσο μάλλον αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και των συμμάχων της, ενέχει τον κίνδυνο εμφύλιας σύρραξης στη χώρα των 18 διαφορετικών θρησκευτικών δογμάτων. Κατά τον δεκαπενταετή εμφύλιο (1975-1990) σκοτώθηκαν περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι ενώ ένα εκατομμύριο Λιβανέζοι πρόσφυγες κατέφυγαν στο εξωτερικό.

Η μάχη του Μπιντ Τζμπαΐλ

Τα επόμενα βήματα για το Λίβανο θα κριθούν πρωτίστως στο πεδίο της μάχης, καθώς ο ισραηλινός στρατός σφίγγει τον κλοιό στην πόλη Μπιντ Τζμπαΐλ, προπύργιο της Χεζμπολάχ στο νότο, μόλις 5 χλμ από τα σύνορα του Ισραήλ. Μετά από μάχες επτά εβδομάδων, ισραηλινά τανκς έφτασαν χθες στο κέντρο της πόλης, όπως ανέφεραν πηγές στο Ισραήλ.

Το Μπιντ Τζμπαΐλ εκτός από στρατηγική σημασία έχει και υψηλό συμβολισμό καθώς για τη Χεζμπολάχ αποτελεί την «πρωτεύουσα του απελευθερωμένου νότου». Εκεί είχε εορταστεί η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού κατοχής από το νότιο Λίβανο το 2000. Έξι χρόνια αργότερα, κατά τον πόλεμο του 2006 ο ισραηλινός στρατός δεν κατάφερε να καταλάβει την πόλη στην οποία επιτίθεται τώρα με πολλαπλάσιες δυνάμεις. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 30.000 κατοίκων έχει εγκαταλείψει την πόλη.

Μόλις 3 χλμ δυτικά του Μπιντ Τζμπαϊλ, στο ύψωμα Ατ Τίρι, βρίσκεται στρατόπεδο της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL) με περίπου 300 Ιρλανδούς κυανόκρανους.