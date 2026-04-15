Σε επενδυτική τροχιά μπαίνει ξανά το FSRU της Motor Oil, «Διώρυγα Gas». Η πολύμηνη διαμάχη ανάμεσα σε Motor Oil και ΔΕΣΦΑ αποτελεί παρελθόν, αναφέρουν πηγές και πλέον οι δύο πλευρές καταλήγουν σε μία συμφωνία με βάση την οποία το έργο για την ανάπτυξη της πλωτής υποδομής αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG εντάσσεται εκ νέου στα απαραίτητα έργα του Διαχειριστή για την ανάπτυξη του εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου.

Η ανατροπή με το FSRU της Motor Oil

Όπως σημειώνουν καλά ενημερωμένες πηγές τόσο η κυβέρνηση όσο και ο Διαχειριστής αναθεωρούν τη στάση τους απέναντι στο έργο του FSRU λόγω των νέων δεδομένων που πυροδοτούν δύο εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα:

Η πρώτη εξέλιξη έχει να κάνει με την απαγόρευση της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην Ε.Ε. από το 2027. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από νέες πηγές καυσίμου και συνεπώς η κατασκευή της «Διώρυγα Gas» θα προσφέρει μία εναλλακτική πύλη εισόδου φυσικού αερίου. Ο Κάθετος Διάδρομος που ενεργοποιείται υπόσχεται επίσης και εξασφαλισμένα έσοδα για τη νέα υποδομή που έχει σχεδιάσει ο Όμιλος Motor Oil. Η δεύτερη εξέλιξη δεν είναι άλλη από τις επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και η διακοπή της μεταφοράς LNG από τις χώρες του Κόλπου (οι παραγόμενες ποσότητες αντιστοιχούν περίπου στο 20% της παγκόσμιας παραγωγής) είναι ένας ακόμη λόγος για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ευρώπης. Η πλωτή υποδομή της Motor Oil αν μη τι άλλο έρχεται να θωρακίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με διαφορετικές ποσότητες φυσικού αερίου από εκείνες των χωρών του Κόλπου.

Η λύση για το FSRU της Motor Oil

Οι πληροφορίες θέλουν επίσης τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων να δίνει χρόνο ώστε να προωθηθεί η αναγκαία νομική λύση ώστε το έργο του FSRU να επανενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2026 – 2035.

Μάλιστα η ΡΑΑΕΥ έδωσε νέα παράταση στη δημόσια διαβούλευση για το δεκαετές πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ. Συγκεκριμένα δίνει χρόνο στη δημόσια διαβούλευση έως τις 12 Μαίου. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται ο αναγκαίος χρόνος ώστε να προωθηθεί τροποποίηση στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τόσο το έργο της Motor Oil όσο και άλλα υποψήφια FSRU να παραμένουν στη λίστα των υποψήφιων έργων για το εθνικό σύστημα μεταφοράς αερίου. Με τον τρόπο αυτό δίνεται φυσικά τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των έργων αυτών να λαμβάνουν και τις σχετικές επενδυτικές αποφάσεις.

Τα αναγκαία συνοδά έργα

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της Motor Oil έχει επισημάνει την ωριμότητα της ανάπτυξης του FSRU και βέβαια για την υλοποίηση του έργου θα έπρεπε να διπλασιαστεί ο κλάδος υψηλής πίεσης για τη μεταφορά αερίου «Πάτημα – Λιβαδειά» αλλά και να κατασκευαστεί και ο σχετικός Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός.

Πηγές δεν αποσαφηνίζουν αν αυτά τα συνοδά έργα πλέον κρίνονται αναγκαία, παρά δηλώνουν με κατηγορηματικό τρόπο πώς τόσο το έργο «Διώρυγα Gas» όσο και ένα ακόμα FSRU θα πρέπει να κατασκευαστούν προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης μετά τις προαναφερόμενες εξελίξεις τόσο με την απαγόρευση του ρωσικού αερίου όσο και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

ΠΗΓΗ: ot.gr