Τρεις βασικούς παράγοντες που αυξάνουν τις τιμές αγοραπωλησίας και ενοικίασης ακινήτων στην Ελλάδα, αναδεικνύει έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Αστικών Συμβάσεων του ΕΕΑ.

Οι λόγοι που αυξάνουν τις τιμές στα ακίνητα

Κατ’ αρχάς οι πολίτες που συμμετείχαν στην έρευνα σε ποσοστό 93,7% δήλωσαν ότι οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά την τελευταία πενταετία και οι βασικότεροι λόγοι που προκρίνουν για την άνοδο των τιμών στις αγοραπωλησίες είναι: η αγορά ακινήτων από ξένους αγοραστές (34,2%), η ανεπαρκής κρατική πολιτική για προσιτή κατοικία ή την έλλειψη κινήτρων για νέα οικοδομή (28,9%) και η αύξηση του κόστους κατασκευής και πρώτων υλών (23%).

Σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα συγκράτησης των τιμών, το 41,5% ανέδειξε την ενεργοποίηση αχρησιμοποίητων ακινήτων (π.χ. μέσω κινήτρων), το 36,5% την ανάπτυξη κοινωνικής/προσιτής κατοικίας, το 31,9% τις φορολογικές ελαφρύνσεις, το 28,6% την απόδοση κινήτρων για την κατασκευή νέων κατοικιών, το 25,3% την απόδοση κινήτρων για την ανακαίνιση/ανακατασκευή κατοικιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το εύρημα ότι το 61,5% όσων δήλωσαν ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουν προβεί σε αγοραπωλησία ή ενοικίαση ακινήτου, αξιοποίησε μεσιτικές υπηρεσίες.

Γιατί τα ενοίκια ανεβαίνουν

Αντίστοιχα, για τις τιμές ενοικίασης, κυρίαρχοι παράγοντες θεωρούνται η επέκταση των βραχυχρόνιων μισθώσεων (33,8%), η ανεπαρκής στεγαστική πολιτική (32,9%) και η ζήτηση από ξένους αγοραστές (26,9%). Σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι περίπου οι μισοί/ές ερωτώμενοι/ες (49,4%) έχουν πραγματοποιήσει την τελευταία πενταετία κάποια συναλλαγή σχετική με ακίνητο, με τις ενοικιάσεις κατοικιών να υπερτερούν των αγοραπωλησιών.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανέφερε ότι το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα πολίτες και επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την ακρίβεια, είναι τα προβλήματα που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την κοινωνική συνοχή.

Ανάγκη για περισσότερα μέτρα

«Από τα ευρήματα αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι η δυσκολία στην αναζήτηση στέγης καθώς και η ανάγκη για περισσότερα μέτρα από την πλευρά από της κυβέρνησης. Η κοινωνία ζητάει στήριξη αυτή τη δύσκολη στιγμή και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», σημειώνει.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου προσθέτει επίσης ότι η εν λόγω έρευνα θα απασχολήσει και τις εργασίες της 1ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Εκλεγμένων Μεσιτών στα Επιμελητήρια, που διοργανώνει το ΕΕΑ, σε μία προσπάθεια να καθιερωθεί ως θεσμός, όπως έχει γίνει και με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων του ΕΕΑ, κ. Γιάννης Ζιάβρας, δήλωσε ότι «ένα σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, η τελική διαμόρφωση των τιμών των ακινήτων γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και όχι από τους μεσίτες, όπως συχνά πιστεύεται».

Και αναφερόμενος στην 1η Εθνική Συνδιάσκεψη είπε ότι «πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να φέρει κοντά μεσίτες από όλη την Ελλάδα, να αναδείξει τον ρόλο των επιμελητηρίων στον κλάδο και να δημιουργήσει έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων».

Πηγή: ot.gr