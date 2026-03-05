Μετά από μια περίοδο έντονης κινητικότητας οι αγοραπωλησίες σε ακίνητα το 2025 κατέβασαν ρυθμούς. Η επιβράδυνση αυτή αποτυπώνεται καθαρά και στα δημόσια έσοδα από το φόρο μεταβίβασης.

Την ίδια στιγμή, αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στις γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για μεταβίβαση περιουσίας από γονείς προς παιδιά λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο, οδηγώντας χιλιάδες οικογένειες να μεταφέρουν ακίνητα χωρίς φορολογική επιβάρυνση.

Οι μεταβιβάσεις σε ακίνητα

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι τα έσοδα από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, δηλαδή από τις αγοραπωλησίες, διαμορφώθηκαν σε 607,93 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 656,49 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 48,56 εκατ. ευρώ ή 7,4%.

Συγκεκριμένα, ο φόρος μεταβίβασης στις οικοδομές (κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια κ.λπ.) περιορίστηκε στα 503,45 εκατ. ευρώ από 537,29 εκατ. ευρώ (-6,3%).

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η κάμψη στα οικόπεδα και αγροτεμάχια, με τα έσοδα από τους φόρους μεταβίβασης να υποχωρούν στα 104,48 εκατ. ευρώ από 119,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 12,35%.

Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν τη κάμψη στις αγοραπωλησίες στη ταχύτερη αύξηση των τιμών των ακινήτων λόγω ανόδου του κόστους κατασκευής και ανακαίνισης σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών πράγμα που περιορίζει τη ζήτηση για αγορές ακινήτων.

Οι γονικές παροχές

Στον αντίποδα, τα έσοδα από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ανήλθαν σε 266,03 εκατ. ευρώ από 235,09 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο περίπου 13%.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ που ισχύει από το 2021 για συγγενείς Α΄ κατηγορίας (γονείς, τέκνα, σύζυγοι, παππούδες), το οποίο έχει ενθαρρύνει τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας χωρίς φορολογική επιβάρυνση έως το συγκεκριμένο όριο.

Οι περιοχές

Το 2025 μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ υποβλήθηκαν περισσότερες από 223.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων ενώ με βάση τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, άλλαξαν χέρια 41.743 ακίνητα συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα 4,2 δισ. ευρώ.

Οι ακριβότερες αγοραπωλησίες ακινήτων έλαβαν χώρα σε: Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Ελληνικό, Αλιμο, Κολωνάκι, Φιλοθέη, Σπέτσες και Κέα.

Ο Δήμος Αθηναίων βρέθηκε στην πρώτη θέση με 5.816 αγοραπωλησίες ακινήτων. Η συνολική αξία τους αγγίζει τα 626 εκατ. ευρώ. Η μέση αξία των 41.743 ακινήτων που μεταβιβάστηκαν το 2025 ανέρχεται 100.770 ευρώ.

Όσον αφορά στο είδος των ακινήτων, τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί και αναρτηθεί στο Μητρώο δείχνουν ότι:

21.354 είναι διαμερίσματα συνολικής αξίας 2,25 δισ. ευρώ

4.278 μονοκατοικίες συνολικής αξίας 451,11 εκατ. ευρώ

6.566 οικόπεδα συνολικής αξίας 729,5 εκατ. ευρώ

3.394 είναι ακίνητα επαγγελματικής στέγης αξίας 589,37 εκατ. ευρώ

1.958 είναι θέσεις στάθμευσης αξίας 23,8 εκατ. ευρώ.

Τιμές σε ακίνητα

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί και το 2026, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώς η αγορά εισέρχεται σε πιο ώριμη φάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, το εννεάμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν σε ονομαστικούς όρους κατά 7,5%, έναντι 9,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα παλαιά διαμερίσματα (άνω των πέντε ετών) με 7,7%, έναντι 7,3% για τα νέα. Σε γεωγραφικό επίπεδο, υψηλότερους ρυθμούς αύξησης εμφάνισαν η Θεσσαλονίκη, οι λοιπές μεγάλες πόλεις και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας (9,7%, 8,5% και 8,9% αντίστοιχα), ενώ η Αθήνα κινήθηκε με πιο συγκρατημένο ρυθμό 6,1%, επιβεβαιώνοντας την τάση σταδιακής επιβράδυνσης της αγοράς.

Πηγή: ot.gr