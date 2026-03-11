ΤΟ ΒΗΜΑ logo

Γιώργος Μαρίνος- Μια αγαπημένη λήψη με την Έλενα Ναθαναήλ από το 1979

Θλίψη προκάλεσε μόλις πριν λίγο η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου, ενός από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της ελληνικής ψυχαγωγίας.

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο θεατρικός παραγωγός Πάνος Κατσαρίδης στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα για τα ελληνικά καλλιτεχνικά δεδομένα. Με έντονη θεατρική παιδεία, αλλά και ένστικτο για τη διασκέδαση, κατάφερε να δημιουργήσει ένα νέο είδος θεάματος που συνδύαζε το θέατρο, τη σάτιρα, το τραγούδι και τον χορό.

Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και εξελίχθηκε σε μια μακρά διαδρομή γεμάτη σημαντικές συνεργασίες, επιτυχημένες παραστάσεις και τηλεοπτικές στιγμές που άφησαν εποχή. Για πολλούς, ο Μαρίνος θεωρείται ο πρώτος αυθεντικός Έλληνας σόουμαν, ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να μετατρέψει τη σκηνή σε έναν χώρο θεατρικής μαγείας.

Η παρακάτω λήψη τραβήχτηκε την εποχή που ο Γιώργος Μαρίνος, ο Έλληνας showman μεσουρανεί, παρουσιάζοντας στην περίφημη «Μέδουσα» ένα μοναδικό πρόγραμμα με τραγούδι χορό και φυσικά τις ξεκαρδιστικές παρλάτες του Γιώργου Μαρίνου.

Η Έλενα Ναθαναήλ, αγαπημένη φίλη του καλλιτέχνη ήταν ένας από τους πιο τακτικούς θαμνώνες του νυχτερινού κέντρου. Στη φωτογραφία ο φακός συλλαμβάνει τους δυο τους σε αυθόρμητη στιγμή, με γλώσσα του σώματος που φανερώνει οικειότητα και εγκαρδιότητα.

