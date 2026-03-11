Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα για τα ελληνικά καλλιτεχνικά δεδομένα. Με έντονη θεατρική παιδεία, αλλά και ένστικτο για τη διασκέδαση, κατάφερε να δημιουργήσει ένα νέο είδος θεάματος που συνδύαζε το θέατρο, τη σάτιρα, το τραγούδι και τον χορό.
Η καλλιτεχνική του πορεία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και εξελίχθηκε σε μια μακρά διαδρομή γεμάτη σημαντικές συνεργασίες, επιτυχημένες παραστάσεις και τηλεοπτικές στιγμές που άφησαν εποχή. Για πολλούς, ο Μαρίνος θεωρείται ο πρώτος αυθεντικός Έλληνας σόουμαν, ένας καλλιτέχνης που κατάφερε να μετατρέψει τη σκηνή σε έναν χώρο θεατρικής μαγείας.
Τα πρώτα χρόνια και η είσοδος στο θέατρο
Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1939 στον Βοτανικό της Αθήνας. Μεγάλωσε κυρίως με τη μητέρα του, Βασιλική, καθώς οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν ακόμη βρέφος. Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, είχε εξοριστεί στη Μακρόνησο για πολιτικούς λόγους, γεγονός που σημάδεψε τα πρώτα χρόνια της ζωής του.