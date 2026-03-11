Παρότι η οικογένειά του τον ενθάρρυνε να ακολουθήσει σπουδές σε τεχνικό επάγγελμα, εκείνος ένιωθε έντονη έλξη προς την τέχνη. Έτσι, σε νεαρή ηλικία αποφάσισε να δώσει κρυφά εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ανοίγοντας τον δρόμο για την καλλιτεχνική του πορεία.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε το 1962, όταν συμμετείχε στην ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση Οδός Ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι. Εκεί βρέθηκε στη σκηνή δίπλα σε σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Χορν και η Ρένα Βλαχοπούλου, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Κάθε κήπος».

Το μεγάλο καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, ωστόσο, δημιουργήθηκε λίγα χρόνια αργότερα. Από το 1973 έως το 1992, το ιστορικό καλλιτεχνικό στέκι Μέδουσα στην περιοχή του Μακρυγιάννη έγινε το κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης της Αθήνας.

Εκεί ο Γιώργος Μαρίνος παρουσίαζε παραστάσεις που συνδύαζαν σάτιρα, πρόζα, τραγούδι και χορογραφία, δημιουργώντας ένα υβριδικό θέαμα που δεν υπήρχε μέχρι τότε στην Ελλάδα.

Στη σκηνή της «Μέδουσας» συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς, όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Δημήτρης Δανίκας, ενώ οι παραστάσεις του αποτελούσαν σημείο αναφοράς για την αθηναϊκή καλλιτεχνική ζωή.

Η τηλεοπτική επιτυχία της δεκαετίας του ’90

Τη δεκαετία του 1990 ο Γιώργος Μαρίνος πέρασε δυναμικά και στην τηλεόραση, κερδίζοντας ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Η εκπομπή Ciao ANT1 στον ANT1 έγινε μια από τις πιο δημοφιλείς ψυχαγωγικές εκπομπές της εποχής, με τον ίδιο να ξεχωρίζει για το χιούμορ, τη σκηνική του παρουσία και τη μοναδική ικανότητά του να επικοινωνεί με το κοινό.

Η τηλεοπτική του παρουσία επιβεβαίωσε τη φήμη του ως έναν ολοκληρωμένο entertainer, που μπορούσε να κινηθεί με την ίδια άνεση στο θέατρο, στο τραγούδι και στην παρουσίαση.

Η προσωπική ζωή και η θαρραλέα στάση του

Στην προσωπική του ζωή, ο Γιώργος Μαρίνος ξεχώρισε και για το θάρρος με το οποίο αντιμετώπιζε τα κοινωνικά στερεότυπα. Υπήρξε από τους πρώτους δημόσιους ανθρώπους στην Ελλάδα που μίλησαν ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία τους, ήδη από τη δεκαετία του 1960, σε μια περίοδο ιδιαίτερα συντηρητική.

Ο ίδιος είχε μιλήσει συχνά για τη στενή σχέση που διατηρούσε με την ηθοποιό Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία υπήρξαν ζευγάρι για αρκετά χρόνια, παραμένοντας αργότερα στενοί φίλοι και συνεργάτες.

Παρότι δεν δημιούργησε δική του οικογένεια, είχε αναφέρει ότι η απόφαση αυτή σχετιζόταν με τον φόβο για το πώς θα αντιμετώπιζε η κοινωνία ένα παιδί με το δικό του παρελθόν.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του χαρακτηρίστηκαν από απομάκρυνση από τη δημοσιότητα. Μετά από ένα έμφραγμα το 2014, ο καλλιτέχνης βρέθηκε για ένα διάστημα στο Σπίτι του Ηθοποιού, με τη στήριξη της Άννας Φόνσου.

Αργότερα επέλεξε να ζήσει σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στα νότια προάστια της Αθήνας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά την απομόνωσή του, όσοι τον επισκέπτονταν ανέφεραν ότι διατηρούσε το χαρακτηριστικό του χιούμορ και την αγάπη του για το τραγούδι, συχνά τραγουδώντας για τους ανθρώπους γύρω του.

Με τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής ψυχαγωγίας. Ο καλλιτέχνης που εισήγαγε το αυθεντικό show στην Ελλάδα άφησε πίσω του μια κληρονομιά γεμάτη δημιουργικότητα, τόλμη και καλλιτεχνική πρωτοπορία.

Η σκηνική του παρουσία, το ιδιαίτερο χιούμορ και η ελευθερία με την οποία αντιμετώπιζε τη ζωή τον καθιέρωσαν ως μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες του ελληνικού θεάματος — έναν σόουμαν που σημάδεψε για πάντα την πολιτιστική ιστορία της χώρας.