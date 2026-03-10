Την ετήσια λίστα του με τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη παρουσίασε το Forbes. O Έλον Μασκ βρίσκεται στην κορυφή με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, ενώ οι ΗΠΑ κυριαρχούν στη σχετική λίστα.

«Ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη εποχή για να είσαι δισεκατομμυριούχος. Χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, τις καυτές αγορές και τις υποστηρικτικές δημοσιονομικές πολιτικές, ένας αριθμός-ρεκόρ 3.428 επιχειρηματιών, επενδυτών και κληρονόμων μπήκαν στη φετινή λίστα των δισεκατομμυριούχων του κόσμου, 400 περισσότεροι από ό,τι το 2025.

Είναι πλουσιότεροι από ποτέ, με συνολική περιουσία που φτάνει τα 20,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένη κατά 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με πέρυσι. Οι ΗΠΑ έχουν τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους, με ρεκόρ 989, συμπεριλαμβανομένων 15 από τους 20 πρώτους. Η Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ, ακολουθεί με 610, και η Ινδία (229) κατατάσσεται τρίτη με μεγάλη διαφορά» αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Η λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη



#1. Elon Musk

Καθαρή αξία: $839 δισ.

$839 δισ. Ηλικία: 54

54 Χώρα: ΗΠΑ

ΗΠΑ Τομέας: Τεχνολογία

Τεχνολογία Με δύο λόγια: Ο Elon Musk συνίδρυσε επτά εταιρείες, μεταξύ των οποίων την Tesla, κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την SpaceX, κατασκευάστρια πυραύλων, και την xAI, νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης.

#2. Larry Page

Καθαρή αξία: $257 δισ.

$257 δισ. Ηλικία: 52

52 Χώρα: ΗΠΑ

ΗΠΑ Τομές: Τεχνολογία

Τεχνολογία Με δύο λόγια: Ο Larry Page παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της Google, το 2019, αλλά παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και μέτοχος με ελέγχουσα συμμετοχή.

#3. Sergey Brin

Καθαρή αξία: $237 δισ.

$237 δισ. Ηλικία: 52

52 Χώρα: ΗΠΑ

ΗΠΑ Τομέας: Τεχνολογία

Με δύο λόγια: Ο Σεργκέι Μπριν παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, το 2019, αλλά παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και μέτοχος με ελέγχουσα συμμετοχή.

#4. Jeff Bezos

Καθαρή αξία: $224 δισ.

$224 δισ. Ηλικία: 62

62 Χώρα: ΗΠΑ

ΗΠΑ Τομέας: Τεχνολογία

Τεχνολογία Με δύο λόγια: Ο Jeff Bezos ίδρυσε τον γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon το 1994 στο γκαράζ του στο Σιάτλ.

#5. Mark Zuckerberg