Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ αποτελεί παρελθόν για την κυβέρνηση Τραμπ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος την καρατόμησε. Και ο λόγος γι’ αυτή την απόφαση, η τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ήταν η απάντηση που απέφευγε με κάθε τρόπο να δώσει σε ακρόαση της Βουλής την Τετάρτη 4/3.

Μπορεί η Νόεμ να είπε σε γερουσιαστές ότι ο Τραμπ είχε εγκρίνει διαφημίσεις ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες πρωταγωνιστούσε η ίδια, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκειά του, όμως η ερώτηση -και η αποφυγή απάντησης- για το αν διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις με τον συνεργάτη της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι ήταν αυτή που έκανε τον Αμερικανό πρόεδρο ταύρο εν υαλοπωλείω.

«Η ερώτηση για τη σχέση στην ακρόαση ήταν πραγματικά η τελευταία σταγόνα. Ήταν απίστευτα σκληρό», είπε πηγή στη New York Post για την απάντηση της Νόεμ, η οποία ερμηνεύτηκε ευρέως ως έμμεση παραδοχή ότι είχε σχέση με τον υφιστάμενό της. Στην ακρόαση παρευρισκόταν και ο επί 34 χρόνια σύζυγός της, Bryon Noem.

Η πρώην επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «κουτσομπολιό τύπου ταμπλόιντ».

Οι ερωτήσεις

Η βουλευτής Sydney Kamlager-Dove τη ρώτησε ευθέως: «Έχετε σεξουαλικές σχέσεις με τον Κόρεϊ Λεβαντόφσκι;». Η Νόεμ απάντησε: «Είμαι σοκαρισμένη που σήμερα σε αυτή την επιτροπή διακινούμε τέτοιου είδους ταμπλόιντ κουτσομπολιά. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι είναι ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος που εργάζεται για τον Λευκό Οίκο. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Ακόμη και όταν άλλοι βουλευτές την πίεσαν επανειλημμένα να απαντήσει απλά «ναι» ή «όχι», εκείνη συνέχισε να αποφεύγει την απάντηση.

Ο βουλευτής Jared Moskowitz της είπε: «Νομίζω ότι πρέπει να πείτε τη λέξη “όχι” για να ξεκαθαρίσετε το θέμα».

Η Νόεμ δεν το έκανε ποτέ. «Τα προβλήματα απλώς συσσωρεύονταν», είπε άλλη πηγή, συμφωνώντας ότι αυτό ήταν το σημείο καμπής. «Μετά τις δύο ακροάσεις δεν υπήρχε επιστροφή. Όλη η ιστορία κατέληξε να αφορά εκείνη και εκείνον» είπε άλλη πηγή.

Ο ίδιος ο Λεβαντόφσκι δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πόσο ρόλο έπαιξαν οι φήμες για σχέση στην απόφαση. «Μου ζητάτε να κάνω εικασίες για πράγματα για τα οποία δεν έχω καμία γνώση», είπε τηλεφωνικά.

Οι διαφημίσεις που άναψαν φωτιές

Η απομάκρυνση της Νόεμ, η πρώτη αναδιάταξη υπουργικού συμβουλίου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, έγινε λίγο αφότου ο Τραμπ είπε στο Reuters ότι εκείνη είπε ψέματα στο Κογκρέσο για το αν είχε εγκρίνει τις δαπάνες διαφήμισης. Αυτό έδωσε την εντύπωση ότι ήταν ο βασικός λόγος για την αντικατάστασή της από τον γερουσιαστή Markwayne Mullin. «Δεν γνώριζα τίποτα γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ.

Μέρος των χρημάτων για τις διαφημίσεις κατέληξε σε εταιρεία που διαχειρίζεται ο σύζυγος της τότε εκπροσώπου της Νόεμ. Σε μία από τις διαφημίσεις εμφανιζόταν η ίδια πάνω σε άλογο μπροστά από το Mount Rushmore στη γενέτειρά της, τη Νότια Ντακότα. «Αν περάσετε τα σύνορα παράνομα, θα σας βρούμε. Αν παραβιάσετε τους νόμους μας, θα τιμωρηθείτε. Αν βλάψετε Αμερικανούς πολίτες, θα υπάρξουν συνέπειες. Αλλά αν έρθετε με τον σωστό τρόπο, το αμερικανικό σας όνειρο μπορεί να είναι τόσο μεγάλο όσο αυτοί οι ατελείωτοι ουρανοί. Από τον πρόεδρο Τραμπ και εμένα: καλώς ήρθατε σπίτι» ακουγόταν στη διαφήμιση.

Ο γερουσιαστής Τζον Κένεντι δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν «θυμωμένος σαν δολοφονική σφήκα» και ήδη από το βράδυ της Τρίτης εξέταζε την αντικατάστασή της με τον Mullin, αν και τελικά το έκανε την Πέμπτη μετά τη δεύτερη, καταστροφική ακρόαση.

Ο Λεβαντόφσκι, που λειτουργούσε ανεπίσημα ως επικεφαλής προσωπικού της Νόεμ στο υπουργείο, παρότι ήταν απλήρωτος ειδικός σύμβουλος, πιθανότατα θα αποχωρήσει επίσης.