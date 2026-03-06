Μπαράζ τηλεφωνικών επικοινωνιών με ξένους ηγέτες για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχει τις τελευταίες ημέρες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο για τον συντονισμό των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και άλλων χωρών της ευρύτερης περιοχής.

Από τις επικοινωνίες της Πέμπτης ξεχωρίζει η τηλεφωνική επαφή που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν, με τον οποίο ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί την προσεχή Τρίτη, 10 Μαρτίου, στο περιθώριο της 2ης Συνόδου Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο. Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Μακρόν για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Kύπρο και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επικοινωνία εντάσσεται σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Μακρόν για κοινή στάση των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή, με στόχο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αντίστοιχη ατζέντα είχε, κατά πληροφορίες, και η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου που είχε ο έλληνας πρωθυπουργός με τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του κόμματος «Renaissance» ο οποίος έχει ιδρύσει ο πρόεδρος Μακρόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε επίσης την Πέμπτη με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, όπως με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Ο Σάντσες και η ισπανική φρεγάτα

Συνεργάτες του Μεγάρου Μαξίμου, στο μεταξύ, εκφράζουν ικανοποίηση για την ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Άμυνας να στείλει στην Κύπρο την φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» η οποία θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ» και τα ελληνικά πολεμικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.

Παράλληλα, απαντώντας στις αιτιάσεις δυνάμεων της αντιπολίτευσης «γιατί δεν το κάνετε όπως ο Σάντσες;», κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν: