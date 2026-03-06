Τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό, θα υποδεχθεί σήμερα στις 12:30 στο γραφείο του στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των κατ’ ιδίαν συναντήσεων με πολιτικούς αρχηγούς για να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έχει προηγηθεί η αντίστοιχη ενημέρωση στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, Νίκο Ανδρουλάκη με τις δύο πλευρές να αναφέρουν το καλό κλίμα μεταξύ τους.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν νεότερα αιτήματα για συνάντηση, ωστόσο, οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων ζητούν τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών είτε ενημέρωση στη Βουλή σε ειδική συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

Ο Παύλος Μαρινάκης, στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα γιατί δεν ανταποκρίνεται στα παραπάνω αιτήματα είπε ότι «από τη στιγμή που ο σκοπός των πολιτικών αρχηγών είναι η ενημέρωση, γιατί δεν δέχονται να ενημερωθούν ο καθένας ξεχωριστά από τον πρωθυπουργό και ζητούν τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, όπου δεν θεωρούμε ότι πληρούνται οι προδιαγραφές, οι προϋποθέσεις – για να το πω πιο σωστά – για να συγκληθεί στην παρούσα χρονική περίοδο; Μήπως γιατί κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί θέλουν τη σύγκληση, επιθυμούν τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για τις εντυπώσεις και για το σόου που θέλουν να κάνουν και όχι για να ενημερωθούν». Στη συνέχεια μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι «θα συνεχίσει η Κυβέρνηση να ενημερώνει, ως έχει καθήκον, συνολικά όλα τα κόμματα και τους εκπροσώπους της εθνικής αντιπροσωπείας, δηλαδή του ελληνικού Κοινοβουλίου».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «δεδομένου λοιπόν του γεγονότος ότι η μόνη ανάγκη και υποχρέωση του πρωθυπουργού είναι η ενημέρωση και καμία άλλη υποχρέωση, ούτε απόφασης ούτε οτιδήποτε άλλο, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αρκεί η ενημέρωση με κάθε έναν ξεχωριστά. Τι παραπάνω θα δώσει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών; Απάντησα σε συνάδελφό σας και νομίζω ότι από την απάντησή μου κρύβεται και το κίνητρο κάποιων που επιμένουν στη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Ως το δεύτερο, ο πρωθυπουργός, όπως το ίδιο ακριβώς κάνει και με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, όποιος αιτείται ενημέρωσης παρέχει ενημέρωση, το ίδιο ισχύει και για πρώην πρωθυπουργούς. Όποιος πρώην πρωθυπουργός επιθυμεί ενημέρωση -δεν ξέρω, δεν έχει υποβληθεί κάποιο τέτοιο αίτημα- είναι εκεί και ο ίδιος και ο υπουργός Εξωτερικών, αντιστοίχως, και για πρώην υπουργούς Εξωτερικών, για να τους ενημερώσει».