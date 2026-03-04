Κοντά στα υψηλά τριών ετών διατηρούνται οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου με μικρές διακυμάνσεις την Τετάρτη, με τους traders να αξιολογούν τις δηλώσεις Τραμπ περί προστασίας των κρίσιμων μεταφορών με δεξαμενόπλοια στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχει κλονιστεί από τη διεύρυνση της σύγκρουσης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν σχετικά μικρή άνοδο μετά το άλμα κατά 70% νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Αυτή την ώρα κινείται πάνω από τα 55 ευρώ η MWh, σημειώνοντας άνοδο κατά 3%.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα ασφαλίζουν και θα συνοδεύουν τα πλοία που διασχίζουν το στενό του Ορμούζ «εάν είναι απαραίτητο», αλλά πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο παραμένουν ασαφείς.

Φόβοι για τις προμήθειες

Οι φόβοι για σοβαρή διαταραχή στην παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξάνονται καθώς νέες επιθέσεις ξέσπασαν στη Μέση Ανατολή. Σημαντικές ενεργειακές υποδομές βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης και η κατάσταση ενέχει τον κίνδυνο της σοβαρότερης κρίσης από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η οποία ανέτρεψε το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Στο Κατάρ η μεγαλύτερη μονάδα LNG

Η μεγαλύτερη μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, που βρίσκεται στο Κατάρ, παραμένει κλειστή, και η αβεβαιότητα σχετικά με την επανεκκίνηση της λειτουργίας της τροφοδοτεί ανησυχίες για κρίση εφοδιασμού.

Υψηλές τιμές παγκοσμίως

Ενώ οι ασιατικές χώρες αγοράζουν το μεγαλύτερο μέρος του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται από τη Μέση Ανατολή, οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή θα αυξήσει τον ανταγωνισμό για εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, διατηρώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Η κρίση στο φυσικό αέριο είναι μπροστά

Η κρίση δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί στη φυσική προσφορά της Ευρώπης, καθώς χρειάζονται περίπου ένα μήνα για να φτάσουν τα φορτία από το Κατάρ στην ήπειρο και τα πλοία που είχαν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο έχουν ήδη σαλπάρει, επισημαίνει το Bloomberg. Ωστόσο, η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη αυτό το καλοκαίρι, καθώς χρειάζεται να αγοράσει μεγάλες ποσότητες LNG για να αναπληρώσει τα εξαντλημένα αποθέματα φυσικού αερίου.

Οι traders παρακολουθούν επίσης πιθανές εκτροπές δεξαμενόπλοιων από την Ευρώπη προς ασιατικές χώρες ή προς την Αίγυπτο, η οποία έχασε τις προμήθειες αγωγών από το Ισραήλ.