Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στα υπουργεία Ενέργειας και Ανάπτυξης εξαιτίας των επιπτώσεων στο κόστος ενέργειας από τον πόλεμο στο Ιράν.

Οι πολεμικές επιθέσεις επεκτείνονται σε όλη τη Μέση Ανατολή και δεν μένουν μόνο στο Ιράν. Τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διακινείται το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, αποτελούν διακεκαυμένη ζώνη για τις μεταφορές ποσοτήτων αργού δια θαλάσσης.

Στη διεθνή αγορά δημιουργούνται ασφυκτικές συνθήκες ως προς την προσφορά. Χώρες που προμηθεύονταν πετρέλαιο από τα διυλιστήρια του Περσικού Κόλπου, στρέφονται σε άλλες πηγές προμήθειας.

Το αποτέλεσμα; Οι τιμές του πετρελαίου Μπρεντ να εκτιναχθούν πάνω από τα 82 με 83 δολάρια το βαρέλι, όταν πριν τον πόλεμο ήταν στα 72 δολάρια το βαρέλι. Οι αυξήσεις που θα πέσουν στην εγχώρια αγορά καυσίμων προκαλούν σοκ.

Εν τω μεταξύ τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στα πρατήρια καυσίμων καθώς οι οδηγοί σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους υπό τον φόβο νέων ανατιμήσεων λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Φωτιά οι τιμές στο φυσικό αέριο λόγω Ιράν

Την ίδια στιγμή φωτιά έχουν πάρει και οι τιμές του φυσικού αερίου. Το LNG που παράγουν οι χώρες του Περσικού Κόλπου εξάγεται για να καλύψει το 20% των διεθνών αναγκών σε ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση και για τη βιομηχανία. Η κατάσταση και στην αγορά του αερίου μοιάζει με εκείνη του πετρελαίου.

Ποια είναι η διαφορά; Οι τιμές του αερίου στην πλατφόρμα TTF υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε λίγα 24ωρα: Εκτοξεύτηκαν πάνω από τα 65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα από μόλις 30 με 32 ευρώ ανά Μεγαβατώρα πριν τον πόλεμο.

Ο Απρίλιος θα ναι κρίσιμος μήνας για τα τιμολόγια ρεύματος!

Παράγοντες της αγοράς μιλώντας στον ΟΤ εξηγούν ότι αν και η Ευρώπη δεν προμηθεύεται αέριο από χώρες του Περσικού Κόλπου εντούτοις έρχεται αντιμέτωπη με την αβεβαιότητα και την κερδοσκοπία που τη συνοδεύει στις τιμές του αερίου.

Η έλλειψη ποσοτήτων αερίου προκαλεί αύξηση στις τιμές της αγοράς spot του LNG. Και αν η στενότητα στην αγορά αερίου παραμείνει όλο τον Μάρτιο τότε ο Απρίλιος θα φέρει αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι αυξήσεις στα καύσιμα λόγω Ιράν

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ελληνικών εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών από το τέλος της περασμένης εβδομάδας (πριν να ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν) μέχρι και την Παρασκευή 5 Μαρτίου οι τιμές της βενζίνης αναμένεται να αυξηθούν συνολικά κατά 7,5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Δηλαδή η απλή αμόλυβδη θα ανέβει συνολικά πάνω από τα 1,82 ευρώ ανά λίτρο.

Το πετρέλαιο κίνησης θα επηρεαστεί περισσότερο από τις αυξήσεις του αργού πετρελαίου. Η αύξηση θα επιφέρει απότομη αύξηση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες θα είναι μέχρι την Παρασκευή 15 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Το ντίζελ θα εκτοξευτεί στα 1,70 ευρώ ανά λίτρο.

Ενεργειακή επάρκεια, η κρισιμότητα του Απριλίου

Χθες 3 Μαρτίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου συγκάλεσε σύσκεψη με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια HELLENiQ ENERGY και MOTOR OIL, τη ΡΑΑΕΥ αλλά και εταιρείες εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Κοινό συμπέρασμα όλων των συμμετεχόντων είναι πώς η επάρκεια της ελληνικής αγοράς σε καύσιμα και φυσικό αέριο δεν απειλείται από το Ιράν.

Μάλιστα ως προς το ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής σε αυτό υπερέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ σημαντική είναι και η ενίσχυση από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Όπως συμφώνησαν οι συνομιλητές ο Απρίλιος θεωρείται κρίσιμος μήνας. Τόσο ως προς την πορεία των τιμών του φυσικού αερίου όσο και του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν το ράλι των τιμών του αερίου κρατήσει όλον τον Μάρτιο τότε οι αυξήσεις θα χτυπήσουν τα τιμολόγια ρεύματος.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις τιμές των καυσίμων. Η ανησυχία είναι ο πληθωρισμός

Η αισχροκέρδεια λόγω Ιράν

Την ίδια στιγμή σύσκεψη συγκάλεσε και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη διάρκεια συνάντησης και εξέτασης της κατάστασης στην υπόλοιπη αγορά τροφίμων και άλλων προϊόντων με την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη, διαπιστώθηκε η επάρκεια στα ράφια και τονίστηκε ότι δεν δικαιολογείται καμία αύξηση. Και αν αυτό διαπιστωθεί τότε θα αποτελεί αισχροκέρδεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Τα σούπερ μάρκετ

Οπως δήλωσε μιλώντας στον ΟΤ ο γενικός διευθυντής της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) Απόστολος Πεταλάς δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας στην αγορά, ούτε στον εφοδιασμό της ακόμη και μέχρι την πασχαλινή περίοδο. Ούτε, επίσης, έχουν παρατηρηθεί τάσεις αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Μάλιστα όπως επεσήμανε ο ίδιος εάν ο πόλεμος «κλείσει» στις επόμενες δύο – τρεις εβδομάδες δεν πρόκειται να υπάρξουν και αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

Εν τω μεταξύ ενώ σύμφωνα με την Eurostat ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα στη διάρκεια του Φεβρουαρίου ήταν 4,1% όσο δηλαδή ήταν και τον Ιανουάριο – εν αντιθέσει με τον ευρωπαϊκό πληθωρισμό που ήταν 2,6%. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ ο πληθωρισμός των σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο ήταν 2,6% και σύμφωνα με πληροφορίες ο αντίστοιχος δείκτης του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι τον Φεβρουάριο ήταν περίπου 1,6%

Πηγή: ot.gr