Όταν, το 1991, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ George H.W. Bush αποφάσισε να σταματήσει την προέλαση των αμερικανικών στρατευμάτων προς τη Βαγδάτη έκανε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Ένα λάθος που ολοκληρώθηκε το 2021 με την αποχώρηση από το Αφγανιστάν.

Ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε εξαρχής τον πρωταρχικό στόχο: την πλήρη και μόνιμη εξόντωση του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης, των βαλλιστικών πυραύλων της και του πυρηνικού προγράμματός της.

«Σαφή, κολοσσιαία απειλή»

Η διεθνής κοινότητα αναρωτιέται: πρώτον, είναι ένας δικαιολογημένος πόλεμος; Δεύτερον, έκαναν καλά οι ΗΠΑ να τον ξεκινήσουν;

Το δεύτερο απαντάται από τον ίδιο τον κ. Τραμπ ο οποίος είπε πως το καθεστώς αποτελούσε μια «σαφή, κολοσσιαία απειλή» λόγω των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων του. Το χαρακτήρισε ως μια «αφόρητη απειλή για τη Μέση Ανατολή» και για «τον αμερικανικό λαό». Ergo, είναι δικαιολογημένος.

Η Wall Street Journal επισημαίνει «… να συνεχιστεί [ο πόλεμος] για όσο χρειαστεί ώστε να διασφαλιστεί ότι, ακόμη κι αν το καθεστώς δεν πέσει, δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για τους γείτονές του. Και ίσως μπορεί να αποδυναμωθεί αρκετά ώστε ο λαός του να συγκεντρώσει την ικανότητα να εγκαθιδρύσει μια κυβέρνηση που θέλει να είναι ξανά ένα κανονικό έθνος, αντί για ένα που επιδιώκει να διαδώσει την επανάσταση και να σκοτώνει Εβραίους, Σουνίτες Άραβες και Αμερικανούς».

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ το έθεσε πιο πεζά: «Οι φιλοδοξίες μας δεν είναι ουτοπικές. Είναι ρεαλιστικές, περιορισμένες στα συμφέροντά μας και στην άμυνα του λαού μας και των συμμάχων μας. Αυτό δεν είναι Ιράκ. Αυτό δεν είναι ατελείωτο … είναι το αντίθετο. Αυτή η επιχείρηση έχει μια σαφή, καταστροφική, αποφασιστική αποστολή: καταστρέψτε την πυραυλική απειλή, καταστρέψτε το ναυτικό, όχι έθνος-οικοδόμηση».

Ο κυνικός και απλός στόχος

Εδώ δεν υπάρχει χώρος για κεφάλαια ανοικοδόμησης ενός failed-state Ιράν ή τοποθέτησης μια ηγεσίας – μαριονέτας.

Ο στόχος είναι κυνικός αλλά και πολύ απλός: Καταστροφή της απειλής δια παντός. Εξόντωση των μουλάδων.

Ο Αμερικανός Α/ΓΕΕΘΑ στάθηκε στις ικανότητες των ΗΠΑ: «Μετά από 57 ώρες επιχειρήσεων στην αρχική φάση, η εστίαση της CENTCOM ήταν η συστηματική στοχοποίηση της ιρανικής διοίκησης και ελέγχου, υποδομών, ναυτικών δυνάμεων, βαλλιστικών πυραυλικών θέσεων και υποδομών πληροφοριών – σχεδιασμένη να τους ζαλίσει και να τους συγχύσει».

Και συνέχισε: «η Επιχείρηση Epic Fury αποτελεί υπενθύμιση του τι παραδίδει μοναδικά ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών: την ικανότητα προβολής ισχύος σε παγκόσμια κλίμακα με ταχύτητα, αιφνιδιασμό, ακρίβεια και συντριπτική δύναμη, όταν και όπου το έθνος μας το απαιτεί. Αυτό που έχουμε επιδείξει τις τελευταίες ημέρες αντικατοπτρίζει χρόνια επένδυσης στην ετοιμότητα, στη διακλαδική ολοκλήρωση και στον επαγγελματισμό της διακλαδικής δύναμης».

Με άλλα λόγια, το μήνυμα ελήφθη από τους επίδοξους «ηγεμόνες». Οι ΗΠΑ επέστρεψαν, στρατιωτικά.

Και το κεντρικό, πολιτικό, μήνυμα του προέδρου Τραμπ δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο: ««Προς τον μεγάλο και περήφανο λαό του Ιράν, λέω απόψε ότι η ώρα της ελευθερίας σας πλησιάζει. … Τώρα είναι η στιγμή να αναλάβετε τον έλεγχο της μοίρας σας και να απελευθερώσετε το ευημερούν και ένδοξο μέλλον που βρίσκεται κοντά, μέσα στην εμβέλειά σας. Αυτή είναι η στιγμή για δράση. Μην την αφήσετε να χαθεί».

Απομένει στον στρατό των ΗΠΑ να δώσει αυτή την χείρα βοηθείας.