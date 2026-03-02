Δεν ήταν η πρώτη φορά που ένα drone πετά πάνω από σωφρονιστικό κατάστημα, ήταν όμως, ακόμη μία απόπειρα, που αποδεικνύει πώς η τεχνολογία χρησιμοποιείται πλέον και για να παρακάμπτει τα μέτρα ασφαλείας.

Στη Δράμα, το πρωί του Σαββάτου, την ώρα που οι κρατούμενοι βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πλησίασε το κατάστημα κράτησης. Ο εξωτερικός φρουρός που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού, το αντιλήφθηκε εγκαίρως. Το drone δεν κινείτο τυχαία, είχε κατεύθυνση και στόχο.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενεργοποιήθηκε το σύστημα παρεμβολής Anti-Drone Jammer. Το σήμα διακόπηκε και το αεροσκάφος κατέπεσε στη νεκρή ζώνη των φυλακών, πριν προλάβει να φτάσει σε χέρια κρατουμένων.

Το φορτίο του έδειχνε ξεκάθαρα τον σκοπό της αποστολής, πέντε κινητά τηλέφωνα, έξι κάρτες SIM, πολυεργαλείο σουγιά, ενσύρματα και ασύρματα ακουστικά, πέντε καλώδια φόρτισης και τρεις λάμπες. Όλα κατασχέθηκαν, ενώ ξεκίνησε προανάκριση για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Πτώση drone και άμεση κινητοποίηση στη Λάρισα

Την Κυριακή (1/03), δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας. Εκεί, ένα drone προσγειώθηκε στο προαύλιο των φυλακών, όπου ένας κρατούμενος έγινε αντιληπτός τη στιγμή που παραλάμβανε το δέμα.

Ακολούθησαν έρευνες στους θαλάμους της συγκεκριμένης πτέρυγας και βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα με δύο κάρτες SIM, ενώ κατά την περισυλλογή του drone, βρέθηκαν ακόμη τέσσερα καλώδια φόρτισης.

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής επισημαίνει ότι η διαχείριση των συμβάντων αναδεικνύει τις δυνατότητες του σωφρονιστικού μηχανισμού να ανταποκρίνεται σε σύγχρονες απειλές. Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα συστήματα anti-drone που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε καταστήματα κράτησης.

Τα συγκεκριμένα συστήματα αναπτύχθηκαν από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και παραδόθηκαν για την ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Η λειτουργία τους, όπως φάνηκε στη Δράμα, μπορεί να αποβεί καθοριστική, διακόπτοντας τον έλεγχο του drone και αναγκάζοντάς το να καταπέσει, πριν ολοκληρώσει την αποστολή του.