Ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ οι παγκόσμιοι δασμοί που είχε επιβάλει ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ, εξέλιξη που επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην οικονομική πολιτική του και αποτελεί τη μεγαλύτερη νομική ήττα του από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του, επικαλούμενος έναν ομοσπονδιακό νόμο (IEEPA) περί έκτακτων εξουσιών για να επιβάλει τους «αμοιβαίους» δασμούς του σε όλο τον κόσμο, καθώς και στοχευμένους εισαγωγικούς φόρους που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αντιμετωπίζουν το λαθρεμπόριο φαιντανύλης.

Η απόφαση των δικαστικών αρχών επικεντρώνεται στη χρήση από τον Τραμπ ενός νόμου του 1977, του International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), που δίνει στον πρόεδρο την εξουσία να «ρυθμίζει» το εμπόριο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο Τραμπ τον επικαλέστηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2025 για να επιβάλει δασμούς σε προϊόντα από την Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά, υποστηρίζοντας ότι η διακίνηση ναρκωτικών από αυτές τις χώρες αποτελούσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τον χρησιμοποίησε ξανά τον Απρίλιο, επιβάλλοντας δασμούς από 10% έως 50% σε προϊόντα από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Δήλωσε ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ – όπου οι εισαγωγές των ΗΠΑ υπερβαίνουν τις εξαγωγές – αποτελούσε «έκτακτη και ασυνήθιστη απειλή».

Οι εν λόγω δασμοί ακυρώνονται με την δικαστική απόφαση της Παρασκευής.

Ποιοι δασμοί Τραμπ δεν ακυρώνονται

Ωστόσο οι δασμοί που έχουν επιβληθεί σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, η ξυλεία και η αυτοκινητοβιομηχανία, τέθηκαν σε ισχύ βάσει του άρθρου 232 του νόμου για την επέκταση του εμπορίου του 1962, που βασίζεται επίσης σε λόγους εθνικής ασφάλειας, και αυτοί αναμένεται να συνεχίσουν να ισχύουν κανονικά.

Πηγή: OT.GR