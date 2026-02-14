Περίπου πέντε μήνες μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του συζύγου της Τσάρλι, η Έρικα Κερκ, όπως όλα δείχνουν, έχει ξεπεράσει τη θλίψη και τον θρήνο και έχει μεταμορφωθεί σε μια δημόσια περσόνα, την οποία πολλοί από τους επικριτές της περιγράφουν ως «εύθυμη χήρα».

Οι δημόσιες εμφανίσεις της σε μαζικά events, ντυμένη με στρας και συνοδευόμενη από πυροτεχνήματα και σταρ της ραπ σκηνής, η συμμετοχή της σε πάρτι παρέα με δισεκατομμυριούχους δωρητές και οι συνεντεύξεις της σε τηλεοπτικά δίκτυα, δε βοηθούν στην ανατροπή της αρνητικής εικόνας που έχει πλέον παγιωθεί για την πλειοψηφία των συντηρητικών υποστηρικτών της οργάνωσης που ίδρυσε ο σύζυγός της.

Να θυμίσουμε ότι η Turning Point USA (ΤΡUSA), είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με συντηρητικό προσανατολισμό, την οποία ίδρυσε ο Τσάρλι Κέρκ, το 2012. Σύμφωνα με την ιδρυτική διακήρυξη, κύρια αποστολή της οργάνωσης είναι η δημιουργία φοιτητικών ομάδων, που θα προωθούν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, τον πατριωτισμό, τον καπιταλισμό, ως το πλέον επιτυχημένο οικονομικό σύστημα και την αμερικανική συνταγματική παράδοση.

Υπολογίζεται ότι στην οργάνωση ανήκουν περίπου 3.500 φοιτητικές ομάδες σε κολέγια και λύκεια, γεγονός που την κάνει το μεγαλύτερο συντηρητικό φοιτητικό κίνημα στις ΗΠΑ. Με παρακλάδια όπως η TPUSA Faith, που επικεντρώνεται στη θρησκεία και η Turning Point Action, που στοχεύει περισσότερο στην πολιτική δράση, η οργάνωση αποτελεί έναν σημαντικό μοχλό πίεσης στα πολιτικά πράγματα της Αμερικής.

Αριστεροί/προοδευτικοί κύκλοι τη χαρακτηρίζουν συχνά ως ένα ακροδεξιό μόρφωμα, που δημιουργεί τοξικό κλίμα στα αμερικανικά πανεπιστήμια, ενώ την κατηγορούν για υπερβολική σύνδεση με το κίνημα MAGA και τον πρόεδρο Τραμπ.

Πάντως, αυτή τη στιγμή, είναι η μεγαλύτερη συντηρητική φοιτητική οργάνωση, με έντονη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, έντονη πολιτική δράση και ουδείς αμφισβητεί ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επανεκλογή του Τραμπ.

Τα ετήσια έσοδα της οργάνωσης ξεπερνούν τα 80 εκατ. δολάρια και σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα έσοδά της έχουν δει σημαντική αύξηση μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Πολλοί υπολογίζουν ότι μέσα στους πέντε μήνες από τη δολοφονία του, τα έσοδα της οργάνωσης ανήλθαν στα 250 εκατ. δολάρια.

Πριν λίγες ημέρες, η οργάνωση διοργάνωσε το All American Halftime Show, με βασικό πρωταγωνιστή τον ροκ σταρ Κιντ Ροκ, που υποτίθεται ότι ήταν η συντηρητική απάντηση στο επίσημο σώου με τον Μπάντ Μπάνι. Εκπρόσωποι της οργάνωσης κάνουν λόγο για μεγάλη επιτυχία, αλλά οι επικριτές της αναφέρουν ότι επρόκειτο για ένα αποτυχημένο διαφημιστικό εγχείρημα.

Η νέα CEO

Οκτώ ημέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι, το διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης ανακοίνωσε ότι η νέα διευθύνουσα σύμβουλος θα είναι η σύζυγός του Έρικα Κέρκ. Ακολούθησαν μια σειρά τηλεοπτικών εμφανίσεων, όπου συγκινημένη και δακρυσμένη αναφερόταν στον σύζυγό της ως «μάρτυρα» και έκανε λόγο για συνέχιση της κληρονομιάς του.

Στη συνέχεια ωστόσο, στις δημόσιες εμφανίσεις της άρχισε να παρουσιάζει μια εικόνα που δεν ταίριαζε με αυτή της χήρας που θρηνεί για τον πολύ πρόσφατο χαμό του συζύγου της. Επίσης, άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες της από μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων, στην έπαυλη του Τραμπ στη Φλόριντα, όπου η Έρικα φαινόταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένη.

Σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Τσάρλι, η Έρικα εμφανίστηκε ντυμένη με στρας, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, ενώ ανέβηκε στη σκηνή με τη συνοδεία πυροτεχνημάτων, γεγονός που έκανε πολλούς να μιλάνε για πάρτι και όχι για μνημόσυνο.

Οι επικριτές της άρχισαν να αναφέρουν ότι κάτι δεν κολλάει στην όλη υπόθεση. Η μεγαλύτερη αντίπαλος της Έρικα, αυτή τη στιγμή, είναι η συντηρητική podcaster Κάντας Όουενς, η οποία, ενώ στην αρχή απέφευγε να κριτικάρει ανοιχτά τη σύζυγο του φίλου της Τσάρλι, άρχισε στη συνέχεια αργά, μεθοδικά και αμείλικτα να αποδομεί τη δημόσια εικόνα της Έρικα.

🔥🔥🔥 WOW! Today Candace went so far as to accuse Erica Kirk of being part of the plot to assassinate Charlie! I’m just gonna throw this out there… I just think there’s so much evidence that leads me to believe that Charlie is alive. I don’t think she would say these things… pic.twitter.com/zuFXFJJt2c — Melissa Redpill – Freedom Force (@MelissaRedpill) February 7, 2026

Μάλιστα, έχει φτάσει στο σημείο, τις τελευταίες ημέρες, να κάνει λόγο για ύποπτες κινήσεις της Έρικα, το διάστημα πριν και μετά τη δολοφονία του Τσάρλι και να διατυπώνει ανοιχτά κατηγορίες, τόσο για το παρελθόν, όσο και για το παρόν της χήρας του Τσάρλι.

Η Όουενς αναφέρει συχνά την εμπλοκή της Έρικα σε μια οργάνωση που είχε κατηγορηθεί για εμπορία παιδιών από τη Ρουμανία. Επίσης, έχει ξεσκεπάσει πολλά από τα ψέματα και τις αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει η Έρικα σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις.

🔥LIT🔥 The time to question Erika Kirk’s connection to Romanian SEX TRAFFICKED children HAS COME. pic.twitter.com/1jVvfREWKO — Ginny Robinson (@ImGinnyRobinson) January 14, 2026

Μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί με την Όουενς, πάντως ουδείς αμφισβητεί ότι τα στοιχεία που παρουσιάζει, φαίνονται αυθεντικά. Επίσης, πολλοί συνεργάτες της οργάνωσης που, είτε έχουν ήδη αποχωρήσει, είτε παραμένουν, αλλά δε συμφωνούν με την πορεία που έχει πάρει κάτω από την αρχηγία της Έρικα, τροφοδοτούν την Όουενς με στοιχεία και αποδείξεις που προσδίδουν ακόμα μεγαλύτερο βάρος στις κατηγορίες της.

Χαρούμενη και ενθουσιώδης

Το πιο επιβαρυντικό από αυτά είναι ίσως το βίντεο όπου έχει καταγραφεί μια zoom συνομιλία της Έρικα με στελέχη της οργάνωσης, λίγες ημέρες μόνο μετά τη δολοφονία του Τσάρλι, κατά τη διάρκεια της οποίας, η Έρικα δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για τις αυξήσεις στις πωλήσεις καπέλων και t-shirts με τη φωτογραφία του Τσάρλι, καθώς και για την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων και των δωρεών στην οργάνωση.

Πρόκειται για ένα βίντεο που είναι πραγματικά αδύνατον να παρακολουθήσει κανείς και να μη σκεφτεί ότι η Έρικα, όχι μόνο δε θρηνεί για τον χαμό του συζύγου της, αλλά σχεδόν χαίρεται γι’ αυτόν.

Πολλοί λένε ότι κάθε άνθρωπος θρηνεί διαφορετικά, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι κανείς δε θρήνησε ποτέ με τον τρόπο που θρηνεί η Έρικα.

Παράλληλα, έχουν αρχίσει να εκφράζονται στο Διαδίκτυο επιφυλάξεις για τη διαχείριση των εσόδων της οργάνωσης, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που καλούν τις αρχές να κάνουν έλεγχο στα οικονομικά της, καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι δραστηριότητές της ξεφεύγουν από το πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Επίσης, έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες που θέλουν πολλούς συνεργάτες της οργάνωσης να απολύονται και να απομακρύνονται με συνοπτικές διαδικασίες, επειδή τόλμησαν να ασκήσουν κριτική στην Έρικα.

Όπως και να ‘χει, από τη μία πλευρά οι άκομψες εμφανίσεις και τοποθετήσεις της και από την άλλη οι φημολογούμενες οικονομικές ατασθαλίες της οργάνωσης, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα, έχουν διχάσει τους συντηρητικούς υποστηρικτές της και πολλοί προβλέπουν ότι η οργάνωση που ίδρυσε ο Τσάρλι, πνέει τα λοίσθια.