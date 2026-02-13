Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στα Πετράλωνα, όταν τρόλεϊ διέφυγε της πορείας του και έπεσε σε πολυκατοικία επί της οδού Κυκλώπων.

Στο όχημα εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν επιβάτες και ο μόνος τραυματισμός, ελαφρύς κατά πληροφορίες, ήταν του οδηγού.

Ενα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο οδηγός ένα εμφάνισε αδιαθεσία και να έχασε τις αισθήσεις του.

Σημειώνεται ότι περίοικος ανέφερε στο Orange Press Agency ότι υπήρχαν τέσσερις επιβάτες στο όχημα, καθώς και ότι ο οδηγός υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο των φρένων.