Με ονομαστική ψηφοφορία ολοκληρώθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις. Επί της αρχής το νομοσχέδιο έλαβε 158 ψήφους υπέρ, 134 κατά σε σύνολο 292 ψηφισάντων.

Με φόντο την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου, ασκήθηκε δριμεία κριτική από την αντιπολίτευση ενώ ξέσπασε αντιπαράθεση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠαΣοΚ για το συγκεκριμένο θέμα.

Η Νίκη Κεραμέως, στη καταληκτική της ομιλία απάντησε στην κριτική των κομμάτων καταλογίζοντας «αμηχανία αντιπολίτευσης». Στη συνέχεια απάντησε στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζητούσαν την απόσυρση του νομοσχεδίου στον απόηχο της υπόθεσης Παναγόπουλου, «μας λέτε να την αποσύρουμε λόγω κατηγοριών Παναγόπουλου. Οι κατηγορίες είναι ενώπιον της δικαιοσύνης. Ισχύει τεκμήριο αθωότητας. Δεν είναι η εθνική κοινωνική συμφωνία με τα φυσικά πρόσωπα, αλλά είναι με τους εταίρους. Είναι ομόφωνη απόφαση, αναγνωρίζω στο ΚΚΕ μια συνέπεια».

Με έμφαση στην κριτική του ΠαΣοΚ, η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι «στο διοικητικό συμβούλιο της ΓΣΕΕ εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις. Το ΠαΣοΚ ψήφισε ναι, στη Βουλή όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, στη Βουλή, όχι. Το ΠαΣοΚ λέει ψηφίζει όχι επί της αρχής αλλά ψηφίζει ναι στα βασικά άρθρα. Πως γίνεται αυτό; άρθρο 95 του Κανονισμού της Βουλής. Τι λέει; Ότι επί της αρχής είναι για τον σκοπό και το περιεχόμενο. πως γίνεται ένα κόμμα να ψηφίζει όχι στο σκοπό και στο περιεχόμενο. Και ναι στα βασικά άρθρα; Σηκώνω τα χέρια ψηλά».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η υπουργός Εργασίας, χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία τονίζοντας ότι «ποτέ στο παρελθόν συμφωνία κυβέρνησης με όλους τους εταίρους και μάλιστα τέτοιου εύρους. Τελικά μπορούμε να βρίσκουμε κοινό έδαφος. Κάθε λέξη της συμφωνίας και του νομοσχεδίου αποτελεί κείμενο συμφωνίας κυβέρνησης και όλων των εκπροσώπων των εταίρων. Δεν είναι άλλο ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Είναι της κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Εκτίμησε ότι μια «νέα εποχή για τις συλλογικές συμβάσεις. Περισσότεροι εργαζόμενοι καλύπτονται με πολλά οφέλη».

Η παρέμβαση Χαρίτση

Νέα παρέμβαση έκανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Ο Αλέξης Χαρίτσης, αναφερόμενος στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία χαρακτήρισε «εξεταστική επιτροπή παρωδία», στάθηκε σε δημοσίευμα της εφημερίδας Τα ΝΕΑ, σύμφωνα με το οποίο οι απομαγνητοφωνήσεις των επίδικων συνομιλιών που συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με ευθύνη της ΕΛ.ΑΣ ήταν ελλιπείς.

Όπως σημείωσε ο κ. Χαρίτσης, είχε ήδη από την 1η Ιουλίου 2025 καταθέσει εγγράφως αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής για να προσκομιστούν όλα τα DVD αυτούσια, προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση στο πρωτογενές αποδεικτικό υλικό, καθώς «μόνο οι συνομιλίες που τα αρμόδια αστυνομικά όργανα έκριναν ότι συνδέονται με την υπόθεση είχαν απομαγνητοφωνηθεί». Το αίτημα, όπως υπογράμμισε, απορρίφθηκε, όπως απορρίφθηκε και αντίστοιχο αίτημα του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ στην Εξεταστική Επιτροπή.

«Τι μαθαίνουμε τώρα; Ότι τελικά σε αυτά τα DVD υπήρχαν και άλλες συνομιλίες που αφορούν αυτό το τεράστιο σκάνδαλο», τόνισε, κάνοντας λόγο για «πυραμίδα διαφθοράς που στην κορυφή της έχει το Μέγαρο Μαξίμου». Παράλληλα, έθεσε σοβαρά ερωτήματα για πληροφορίες περί πρόωρης διακοπής έρευνας σχετικά με την τοποθέτηση «κοριών» σε γραφεία υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, διερωτώμενος: «Από πού υπήρξαν διαρροές και πληροφορίες άραγε; Ποιος έκανε αυτές τις παρεμβάσεις; Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης τι λέει για όλα αυτά; Τα επιβεβαιώνει;».

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, απευθυνόμενος στην κα Κεραμέως, επανέλαβε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί από την ίδια «για λόγους ευθιξίας και για λόγους ουσίας» κάνοντας αναφορά στην υπόθεση του Προέδρου της ΓΣΕΕ και τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην παρουσία των αγροτών στο Σύνταγμα, και θυμίζοντας τη ρύθμιση της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη τόνισε ότι «η Βουλή ούτε αποστειρωμένη ζώνη θα γίνει ούτε θα αποκοπεί από την κοινωνία». Όπως δήλωσε, η Νέα Αριστερά θα βρίσκεται σήμερα στο Σύνταγμα στο πλευρό των αγροτών.

Αντιπαράθεση Λαζαρίδη – Μάντζου

Η δεύτερη μέρα της συζήτησης κύλησε ομαλά με ήπιες αντιπαραθέσεις που περιορίστηκαν μεταξύ του ΠαΣοΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μακάριος Λαζαρίδης ξεσπάθωσε κατά του ΠαΣοΚ, λαμβάνοντας απάντηση από τον Δημήτρη Μάντζο. . Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αφού άσκησε κριτική στο ΠαΣοΚ για τη στάση του στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επί της αρχής καταψηφίζει το νομοσχέδιο αλλά θέλω να δω στο τέλος πόσα από τα άρθρα θα ψηφίσει». Επιτέθηκε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας “πασοκάρα” είναι ο Παναγόπουλος επί σειρά ετών μέλος της ΚΕ του ΠαΣοΚ, στενός συνεργάτης, άρα αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε ότι ο Παναγόπουλος είναι ΝΔ, αυτά ο ελληνικός λαός δεν τα ξεχνάει. Και είστε απολογούμενοι εσείς του ΠαΣοΚ».

Ο κ. Λαζαρίδης απέδωσε «πολλά νεύρα» στο ΠαΣοΚ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του κόμματος ότι έκανε μια «χαμηλού επιπέδου ομιλία». «Καταλαβαίνω ότι η δημοσκοπική κατάρρευση δημιουργεί νεύρα στο ΠαΣοΚ, αλλά χθες δεν περίμενα σε καμία περίπτωση ότι ο Ανδρουλάκης θα έκανε μια ομιλία τόσο χαμηλού επιπέδου και πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι θα πέσει τόσο χαμηλά. Έφτασε να μας χαρακτηρίσει τσίρκο αλλά εμείς έχουμε έναν πολιτικό πολιτισμό. Τσίρκο είναι τα κόμματα που έναν μήνα πριν το συνέδριο της δεν ξέρει πως θα εκλεγούν οι σύνεδροί τους. Η ΝΔ δεν είναι συμμορία, ξέρετε τι σημαίνει συμμορία; Το ΠαΣοΚ κ. Μάντζο. Να σας θυμίσω σκάνδαλα χρηματιστηρίου κτλ. Έχει το θράσος να έρχεται εδώ μέσα και να μιλάει ότι η ΝΔ έχει εσωτερικά συμμορίες; Να το πείτε ότι ο μόνος και ο βασικός προφυλακισμένος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κουμπάρος του».

Από την πλευρά του ΠαΣοΚ, τον λόγο πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Μάντζος «κανείς δεν είναι εδώ να αμφισβητήσει ότι υπήρξε μέχρι πρότινος ενεργό μέλος του κόμματός μας. Κάναμε το αναγκαίο σε χρόνο μηδενικό αναστείλαμε κομματική ιδιότητα. Σεβόμενοι τεκμήριο αθωότητας. Δεν θέλω να ρωτήσω τι έχει κάνει σε δικές της περιπτώσεις η ΝΔ. Δεν θα πέσω χαμηλά λοιπόν. Πασοκάρες ήταν και αυτοί που ενέκριναν τα προγράμματα; Ο κ. Βρούτσης; Ο Κ. Γεωργιάδης; Η κα Κεραμέως; Πασοκάρες είναι οι υπουργοί που διαχρονικά χειρίστηκαν τα προγράμματα που διερευνώνται; ΠαΣοΚ είναι όλοι; Το ΠαΣοΚ κυβερνά τη χώρα και δεν το ξέρουμε;». Στη συνέχεια απάντησε πως είναι «υποκριτικό να ακούμε για πολιτικό πολιτισμό από τον εκπρόσωπο του κόμματος που καταστρατήγηση το Σύνταγμα και το άρθρο 86».

«Κατηγορείτε Κεραμέως, Βρούτση και Γεωργιάδη; Τους κατηγορείτε για κάτι; Αυτά τα προγράμματα είναι που υλοποίησε μόνο αυτή η κυβέρνηση; Πάτε να ξεφύγετε. Πάτε να ξεφύγετε. Κορυφαίο στέλεχος σας ο Παναγόπουλος που είχε την διαχείριση αυτών των προγραμμάτων έρχεστε σήμερα να το χρεώσετε στην ΝΔ», ανταπάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης. «Κουραστήκαμε να ακούμε από το ΠαΣοΚ που θέλει να κυβερνήσει. Έτσι όπως το πάει αυτή η βελόνα ούτε πάνω θα πάει ούτε κάτω θα πάει. Θα είναι μία ευθεία βελόνα που θα σημάνει τον πολιτικό του θάνατο. Μην θεωρείτε τον ελληνικό λαό χρυσόψαρα. Γνωρίζουν τις εμπλοκές των στελεχών του ΠαΣοΚ διαχρονικά», κατέληξε.