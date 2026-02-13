Ο επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε μια δηκτική ανάρτηση για τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα που επέλεξε να δώσει συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας».

Ο κ. Σακελλαρίδης χαρακτήρισε την Ομάδα Αλήθειας τον «πιο ρυπαρό, πιο τοξικό και πιο προπαγανδιστικό μηχανισμό του συστήματος Μητσοτάκη». Χαρακτηρίζοντας τον κ. Στουρνάρα «ανεξάρτητο», επισημαίνει ότι «εκτίθεται και γελοιοποιείται και ως πρόσωπο και ως θεσμός».

«Ο Γ. Στουρνάρας είναι γνωστό, από την πρώτη του μέρα στη διοίκηση της ΤτΕ, ότι δεν είναι ανεξάρτητος. Σήμερα μας λέει κατάμουτρα – με τον τρόπο του και τους συμβολισμούς που επιλέγει- ότι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος γίνεται στο όνομα του Κ. Μητσοτάκη και του ρυπαρού συστήματος του. Οχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά είναι αλλιώς να σου το λένε έτσι ευθέως» ανέφερε.

Η ανάρτηση

Ο Γιάννης Στουρνάρας, ως διοικητής της ΤτΕ έχει τη δυνατότητα πρόσβασης να δώσει συνέντευξη σε όποιο μέσο θέλει και όποτε θέλει. Αν θέλει να δώσει συνέντευξη επειδή έχει κάτι να πει, δεν υπάρχει περίπτωση να του το αρνηθεί ούτε κανάλι, ούτε εφημερίδα, ούτε ιστοσελίδα.

Παρόλα αυτά επιλέγει να δώσει συνέντευξη στον πιο ρυπαρό, πιο τοξικό και πιο προπαγανδιστικό μηχανισμό του συστήματος Μητσοτάκη, την Ομάδα «Αλήθειας».

Στο «μέσο» που έχει πρωταγωνιστήσει στις συκοφαντίες, τη δολοφονία χαρακτήρων και στην διάχυση του πιο τοξικού και ακροδεξιού ζόφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο «μέσο», για την χρηματοδότηση του οποίου τόσα έχουν αποκαλυφθεί -από δημοσιογραφικά ρεπορτάζ- μέσω της Blue Skies, (θυγατρικής της V+O), και τις μεγάλες αμοιβές της τελευταίας από δημόσιους φορείς και εθνικούς εργολάβους.

Τη συνέντευξη αυτή δεν θα την θυμόμαστε για όσα είπε ο Διοικητής της ΤτΕ, αλλά για το πού επέλεξε να τα πει.

Η επιλογή έγινε για να υποβάλει τα σέβη του ο «ανεξάρτητος» Γ. Στουρνάρας στο σύστημα Μητσοτάκη, αλλά και στα παρακλάδια του.

Γνωρίζει ότι εκτίθεται και γελοιοποιείται -και ως πρόσωπο και ως θεσμός- δίνοντας συνέντευξη στην Ομάδα «Αλήθειας», αλλά για κάποιο λόγο θεωρεί ότι το οριακό όφελος είναι μεγαλύτερο από το οριακό κόστος, όπως μας δίδασκε κάποτε στο Πανεπιστήμιο.

Ο Γ. Στουρνάρας είναι γνωστό, από την πρώτη του μέρα στη διοίκηση της ΤτΕ, ότι δεν είναι ανεξάρτητος.

Σήμερα μας λέει κατάμουτρα – με τον τρόπο του και τους συμβολισμούς που επιλέγει- ότι η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος γίνεται στο όνομα του Κ. Μητσοτάκη και του ρυπαρού συστήματος του. Οχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά είναι αλλιώς να σου το λένε έτσι ευθέως.

Η επίθεση του Αλέξη Τσίπρα

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα σήμερα σφοδρή επίθεση κατά του Γιάννη Στουρνάρα εξαπέλυσε και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας στην ανάρτηση του κάνει λόγο για «διαπιστευτήρια υπακοής» που δίνει ο Κ. Στουρνάρας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη «για μια ακόμη, τρίτη θητεία, στην Τράπεζα της Ελλάδας». Αποδείχθηκε, τονίζει ο κ. Τσίπρας ότι «ότι είναι διατεθειμένος ακόμη και τον κομπάρσο να κάνει στο μαύρο θέατρο της προπαγάνδας».

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι όσα δηλώνει ο κ. Στουρνάρας «στερούνται σοβαρότητας και αποκαλύπτουν μόνο ένα πράγμα: Οτι προκειμένου να υπηρετήσει την ιδιοτέλειά του δεν έχει πρόβλημα να ψεύδεται ασύστολα. Η αθλιότητα ιδίως περί δήθεν εκβιασμού του από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου αυτή να επιβάλει μια διοίκηση της αρεσκείας της στη Τράπεζα Αττικής, είναι η επιτομή του διαμελισμού της αλήθειας».

«Από αποτυχημένος υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Σαμάρα, μιας κυβέρνησης που δεν κατάφερε να κάνει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση και άφησε τη χώρα ξεκρέμαστη, μεταπήδησε στη θέση του Διοικητή για να υποστηρίξει σθεναρά τα ίδια πρόσωπα του ίδιου συστήματος που χρεοκόπησε τη χώρα» αναφέρει χαρακτηριστικά.