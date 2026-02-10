«Με τον αγώνα μας κάναμε αυτή την αίθουσα να φαίνεται μικρή» σχολίασε αρχικά ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαιρετίζοντας τη ιδιαίτερα μαζική εκδήλωση των νομαρχιακών επιτροπών της Ά και Β΄ Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, και υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο από το ΠαΣοΚ.

«Ακρίβεια, ανισότητες, κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, απαξίωση δημόσιας υγείας και παιδείας, ανασφάλεια, εγκληματικότητα. Ποιο είναι το μέλλον; Θέλουν να μας πείσουν ότι το μέλλον είναι μονόδρομος, πως ένα κόμμα εξουσίας έχει η Ελλάδα: τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλουν να πουν οι δημοσκοπήσεις. Θέλουν να περάσει στο υποσυνείδητο του ελληνικού λαού ότι μόνο ένα κόμμα είναι κυβερνητικό και τα υπόλοιπα είναι κόμματα διαμαρτυρίας. Ποιος χαλάει τη σούπα; Το ΠαΣοΚ, που στη ΔΕΘ ανέδειξε πρόγραμμα συγκεκριμένο, σοβαρό, κοστολογημένο και αξιόπιστο. Αυτό το κόμμα είναι ο μεγάλος εχθρός του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Γι’ αυτό πρέπει να αγωνιστούμε όλες οι γενιές της παράταξης έχοντας θεσμική μνήμη. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει μπροστά στον στόχο να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τίποτα. Και θέλω να γνωρίζετε ότι οι δεσμεύσεις μου είναι καθαρές και κρυστάλλινες. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να ξαναπληγώσει τον ελληνικό λαό και να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να θεωρεί ότι μπορεί να μείνει ένα δευτερόλεπτο μέλος του ΠαΣοΚ. Το ΠαΣοΚ σήκωσε κεφάλι για να είναι ο ιστορικός αντίπαλος της συντήρησης στη χώρα. Το ΠαΣοΚ δεν είναι κόμμα καταγγελίας αλλά ελπίδας και προοπτικής».

Ήταν αιχμηρός απέναντι στο διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας «Μητσοτάκης ή χάος» τονίζοντας:

«Αυτή η παράταξη γεννήθηκε με δυο λέξεις: την πατρίδα και την πρόοδο. Αυτές είναι η πυξίδα της παράταξης μας. Μια πατρίδα οκτώμισι εκατομμυρίων Ελλήνων με έναν γηρασμένο πληθυσμό στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα είναι εθνική ήττα για το ΠαΣοΚ. Μια πατρίδα που διώχνει τα παιδιά της στο εξωτερικό είναι ήττα για το ΠαΣοΚ. Μια πατρίδα που δεν λειτουργεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αλλά οδηγείται στις χειρότερες εποχές είναι ήττα για το ΠαΣοΚ.

Γι’ αυτό στις επόμενες εκλογές δεν κρίνεται το μέλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κρίνεται το μέλλον των παιδιών σας και των οικογενειών σας. Και δεν αξίζει να είναι στα χέρια των ανθρώπων που υπονομεύουν το μέλλον της χώρας».

«Η νίκη του ΠαΣοΚ θα είναι νίκη του απλού κόσμου»

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε άνισο τον αγώνα που δίνει η παράταξη γιατί «δεν παλεύουμε όλοι με τα ίδια όπλα και αυτό να μην το χαρίσετε ποτέ σε κανέναν. Δεν μας αγόρασαν ούτε εφημερίδες ούτε sites ούτε μας παίζουν τα κανάλια μέρα -νύχτα χωρίς να λέμε τίποτα. Ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε με τον κόπο και τα πιστεύω μας. Η νίκη του ΠαΣοΚ θα είναι νίκη του απλού κόσμου.

Και κατέληξε με έμφαση: «Ποιος θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα; Αυτός που έμαθε να λειτουργεί μόνο με τα συμφέροντα ; Αυτός που γεννήθηκε από τα συμφέροντα; Αυτοί που ανέβηκαν στα ασανσέρ της εγχώριας ολιγαρχίας και οικογενειοκρατίας; Ή αυτοί που είναι δικά σας παιδιά; Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό καθήκον να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να οικοδομήσουμε τη σύγχρονη Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας».