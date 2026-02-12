Ως η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση στο ποσοστό ανεργίας αναδείχτηκε η Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΟΣΑ για τον Δεκέμβριο του 2025. Συγκεκριμένα, η χώρα μας τον Δεκέμβριο 2024 είχε ανεργία 9,4% και έναν χρόνο αργότερα το ποσοστό αυτό υποχώρησε στο 7,5%, καταγράφοντας μια μείωσε κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες. Η χώρα μας σημείωσε μειώσεις σε όλες τις ομάδες εκτός από τις γυναίκες ηλικίας 15 έως 24 ετών. Ωστόσο παρέμεινε ανάμεσα στις χώρες με το υψηλότερο ποσοστό ανέργων καθώς φιγουράρει στην 8η θέση από το τέλος στη λίστα χωρών του ΟΟΣΑ με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας με 7,5% όταν το μέσο ποσοστό του ΟΟΣΑ ήταν 4,9%.

Στην ευρωζώνη η ανεργία παρέμεινε υποχώρησε οριακά στο 6,2% τον Δεκέμβριο 2025 έναντι 6,3% τον Δεκέμβριο 2024, ενώ στην ΕΕ παρέμεινε σταθερό στο 5,9%.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό σε επτά χώρες του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά και της Ιαπωνίας. Μειώθηκε σε οκτώ χώρες, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στην Ελλάδα, τη Δανία και την Εσθονία. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά την ίδια περίοδο σε 17 χώρες του ΟΟΣΑ, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις – 1,6 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) – να παρατηρούνται τόσο στη Φινλανδία όσο και στη Σλοβενία​.

Το ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2025 παρέμεινε αμετάβλητο ή σε γενικές γραμμές αμετάβλητο (εντός 0,1 ποσοστιαίων μονάδων) σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024 στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Χιλή (Νοέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025), την Ουγγαρία, την Ιαπωνία, τη Λετονία, το Μεξικό και τη Νορβηγία, καθώς και στην περιοχή του ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ.

Η ανεργία αυξήθηκε κατά περισσότερο από 0,1 π.μ. στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισλανδία (Νοέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025), την Ιρλανδία, το Ισραήλ, την Ν.Κορέα, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία (Δ΄ τρίμηνο 2024 – Δ΄ τρίμηνο 2025), την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία, την Ελβετία (Γ΄ τρίμηνο 2024 – Γ΄ τρίμηνο 2025), τη Βρετανία (Οκτώβριος 2024 – Οκτώβριος 2025) και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντίθετα, μειώθηκε κατά περισσότερο από 0,1 ποσοστιαία μονάδα εκτός από την Ελλάδα στις Κολομβία, Κόστα Ρίκα (Νοέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025), Δανία, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Τουρκία.

Ανεργία των νέων

Όσον αφορά στην ανεργία των νέων ηλικίας 15-24 ετών η Ελλάδα σημείωσε ποσοστό 13% ενώ στις ηλικίες άνω των 25 ετών σημείωσε 7,2%.

Συνολικά στον ΟΟΣΑ μειώθηκε ελαφρώς στο 11,2%, 7,0 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 25 ετών και άνω, και μειώθηκε κατά περισσότερο από 2,0 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Νοέμβριο στη Φινλανδία, την Ελλάδα, τη Νορβηγία και τη Σουηδία. Σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ, ξεπέρασε το 20% σε πέντε χώρες τον Δεκέμβριο (ή για την τελευταία διαθέσιμη περίοδο). Αντίθετα, το Ισραήλ και η Ιαπωνία ανέφεραν τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην περιοχή του ΟΟΣΑ.

Τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών, των ανδρών και των εργαζομένων ηλικίας 25 ετών και άνω στον ΟΟΣΑ παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025.