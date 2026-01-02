Στο 8,2% υποχώρησε, σύμφωνα με τις μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Νοέμβριο του 2025, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7%, τον Νοέμβριο του 2024 και του 8,6%, τον Οκτώβριο του 2025. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 395.436 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 62.458 άτομα, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 (13,6%) και μείωση κατά 13.900 άτομα, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (3,4%).

Στις γυναίκες, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 10,6% από 12,3% τον Νοέμβριο 2024 και στους άνδρες σε 6,3% από 7,5%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, σε αυτήν των 15- 24 ετών, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 16,6%, από 21,2% τον Νοέμβριο του 2024 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,7% από 9%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.406.148 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 121.939 άτομα, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 (2,8%) και αύξηση κατά 38.600 άτομα, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (0,9%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών, που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.937.797 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 86.848 άτομα, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 (2,9%) και μείωση κατά 26.982 άτομα, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (0,9%).