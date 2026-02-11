Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο τίθεται σε εφαρμογή στον Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Ε.Α.Ε.). Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και ο πρόεδρος της Ε.Α.Ε., Ευάγγελος Φιλόπουλος, επισφράγισαν τη στρατηγική συμμαχία, υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας, που εστιάζει στην πρόληψη, την προώθηση της υγειονομικής παιδείας και την έμπρακτη, καθημερινή στήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους.

Για τη συμμαχία αυτή, ο κ. Δούκας, δήλωσε: «Η πρόληψη ξεκινάει από τις γειτονιές της Αθήνας. Προσφέρουμε δωρεάν εξετάσεις, στήριξη στο σπίτι, βοήθεια στους ανθρώπους, που φροντίζουν τους δικούς τους. Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μας με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, χτίζοντας πάνω σε όσα έχουμε ήδη καταφέρει μαζί. Μέσα από την υπεύθυνη ενημέρωση, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην έγκαιρη αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών».

Από την πλευρά του, ο κ. Φιλόπουλος σημείωσε: «Η συνεργασία της Ε.Α.Ε, της ιατροκοινωνικής οργάνωσης με ιστορία 68 χρόνων, με τον Δήμο Αθηναίων, μας επιτρέπει να αναπτύξουμε δίκτυα προαγωγής της υγείας, πρόληψης και υποστήριξης των πολιτών της Αθήνας. Η συστηματική δουλειά που ξεκινάμε σήμερα θα έχει ορατά αποτελέσματα στη δημόσια υγεία των πολιτών της Αθήνας».

Ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων στις γειτονιές της Αθήνας

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει ολοκληρωμένες δράσεις, με ευρύ πεδίο εφαρμογής και κύριο στόχο τη στήριξη ευάλωτων ομάδων.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα εξής: