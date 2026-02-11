Τέλη Φεβρουαρίου ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 το 2026.

Η διαδικασία αφορά τόσο νέους δικαιούχους, όσο και οικογένειες που λάμβαναν το επίδομα το 2025 και οφείλουν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή του.

Η πλατφόρμα Α21 θα παραμείνει ανοικτή έως τις 13 Μαρτίου 2026.

Η αίτηση για το επίδομα παιδιού

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής Α21, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Υπόχρεος για την υποβολή είναι ο φορολογούμενος που δηλώνει τα εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση ή, εναλλακτικά, ο/η σύζυγός του.

Τα περισσότερα πεδία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα, καθώς τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τον ΑΜΚΑ και από τη ΑΑΔΕ μέσω διαλειτουργικότητας.

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται με εισοδηματικά κριτήρια και διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων

Ο αιτών καλείται να ελέγξει προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να συμπληρώσει όπου απαιτείται τη διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον IBAN στον οποίο θα καταβληθεί το επίδομα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον αριθμό λογαριασμού, καθώς λάθη στον IBAN οδηγούν σε απορρίψεις πληρωμών και καθυστερήσεις.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 13 Μαρτίου 2026. Η πρώτη πληρωμή του έτους έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου και θα αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

Όπως ισχύει κάθε χρόνο, όσοι δεν υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση ή δεν την οριστικοποιήσουν, δεν θα συμπεριληφθούν στην πρώτη πληρωμή.

Τα ποσά για το επίδομα παιδιού

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται με εισοδηματικά κριτήρια και διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το ποσό ανέρχεται σε 70 ευρώ τον μήνα για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία, 42 ευρώ για τη δεύτερη και 28 ευρώ για την τρίτη.

Για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο, το ποσό διπλασιάζεται και διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ τον μήνα αντίστοιχα.

Η καταβολή γίνεται ανά δίμηνο, σε έξι δόσεις ετησίως, βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης. Για τις πρώτες πληρωμές του 2026 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025, όπως αυτά αποτυπώνονται στο έντυπο Ε1.

Τα εξαρτώμενα τέκνα και φοιτητές

Ως εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται τα ανήλικα παιδιά, καθώς και τα ενήλικα έως 24 ετών, εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δεν έχουν υπερβεί τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια. Στις περιπτώσεις φοιτητών, συχνά απαιτείται η επισύναψη πρόσθετων δικαιολογητικών, όπως βεβαιώσεις σπουδών.

Η επισύναψη των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκκαθάριση της αίτησης. Ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά οδηγούν σε εκκρεμότητα και «παγώνουν» την πληρωμή.

