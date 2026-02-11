Στις 12 Φεβρουαρίου, στις 19:00, εγκαινιάζεται στην γκαλερί Contemporary Athens (Νεοφύτου Βάμβα 5, Κολωνάκι) η ατομική έκθεση της πολύπλευρης δημιουργού Λεώνης Γιαγδζόγλου με τίτλο “WHERE I COME FROM”. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαρτίου.

Αντίθετα με όσα συμβαίνουν συνήθως η καλλιτεχνικά πολυδιάστατη Λεώνη δεν επικεντρώνεται σε ενα θέμα ούτε σε μια μορφή τέχνης. Αλλά σε πολλές — και τις συνδυάζει ευρηματικά και πρωτότυπα μεταξύ τους. Κεραμική, ζωγραφική και έντονα στοιχεία γλυπτικής αλληλοσυμπληρώνονται και αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης της Λεώνης.

Αναπάντεχα καθημερινά υλικά όπως κλωστές, υφάσματα, ελατήρια και σύρματα. Υλικά άλλοτε μαλακά, άλλοτε πιο δύσκαμπτα συνδέονται με την φόρμα του πηλού για να της δώσουν την ευκαιρία να ξεπεράσει την στατικότητα. Πάντα μέσα απο μια ανεξάντλητη παιδική φαντασία καλούν τον θεατή να τα αγγίξει, να τα ακούσει, να τα ονειρευτεί και να τα συμπληρώσει με την φαντασια του. Ο σουρεαλισμός, η κίνηση αλλα κυρίως η ελευθερία των έργων ειναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο.

Θα έλεγε κανείς οτι τα έργα αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Δεν παύουν να συμπληρώνονται, να αλλάζουν, να μεταμφιέζονται. ΄Αλλωστε αυτή ειναι μια βασική πεποίθηση της Λεώνης — οτι τίποτα δηλαδή δεν ειναι όπως φαίνεται με πρώτη ματιά, οτι τίποτα δεν σταματάει να αλλάζει, να εξελίσσεται. Η δημιουργικότητα της συνδεεται παντα με την ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης που είναι η απόλυτη ελευθερία της παιδικής μας φαντασίας. ‘Ολα όσα φανταζόμαστε υπάρχουν και όλα αναιρούνται και ξαναγεννιούνται την ίδια στιγμή μέσα απο την ανθρώπινη παιδική υπαρξή μας.

Η έκθεση περιλαμβάνει τέσσερις βασικές ενότητες έργων.

Τη Βιβλιοθήκη της Λεώνης “The Solid Bοοk Collection” : Την συλλογή κεραμικών-γλυπτών βιβλίων, ζωγραφισμένων με το χέρι. Τα βιβλία αυτά ειναι ζωντανά και διηγούνται ιστορίες εκτοξεύοντας στοιχεία απο την μη αναγνώσιμη ιστορία τους.

Τοτεμικά κεραμικά-γλυπτά μικρο-έπιπλα με τον τίτλο “mobelitos¨ που παρουσιάζονται για πρώτη φορά: Είναι σαν να προσγειώθηκαν μολις απο κάποιον άλλο πλανήτη. Χαρούμενα, απόκοσμα, πειρακτικά και συνάμα ερωτεύσιμα ενσωματώνουν μια αρχετυπική εικόνα. Μεσα απο τη ροή της φόρμας του πηλού και του χρώματος τα φαντάζεται κανεις να του μιλάνε.

Τα γνωστά από προηγούμενες εκθέσεις εμβληματικά τοτέμ που αποτελούν την διαχρονική αγάπη της Λεώνης στον χώρο της κεραμικής.

Last but not least: Τα εντυπωσιακά, οχι μονο λόγω μεγέθους, αλλά κυρίως σε σύλληψη, θεματολογία και χρώματα ritual banners που είναι τα πιο πρόσφατα έργα της Λεώνης.

Γραμμές που ενώνονται, σύμβολα που συνδέονται, διαδέχονται το ένα το άλλο και αφηγούνται ιστορίες από το συλλογικό ασυνειδητο. Οικείες αλλα ξεχασμενες.

Στη σειρά“ The Solid Book Collection” ο επισκέπτης, θεατής κι αναγνώστης ταυτόχρονα, διαβάζει κάθε βιβλιο με εναν διαφορετικό τρόπο και καλείται, εφόσον θέλει, να γράψει μια δική του παράγραφο.

Τα τελετουργικά πανό απο καραβόπανο είναι επιφάνειες ζωγραφικά “κεντημένες ” με έντονα χρώματα, φιγούρες και σύμβολα που συνθέτουν εκατοντάδες μικρο-εικόνες. Ένα σύμπαν που με με πρώτη μάτια αιφνιδιάζει, τον θεατή αλλά αμέσως μετά τον οδηγεί σε κόσμους και συναισθήματα απο μια άλλη πραγματικότητα με την οποία συνδέεται αυτόματα.

«Είναι η εσωτερική μου παρόρμηση αλλά και η πεποίθηση μου πως το κλειδί για την δημιουργική μας ταυτότητα βρίσκεται στα πρώτα χρόνια της ζωης μας», λεει η Λεώνη Γιαγδζογλου.

Και προσθέτει: «Σ’ εκείνη την ηλικία βιώνουμε τον κόσμο με αγνή περιέργεια και αθωότητα έχοντας μέσα μας φρέσκια την μνήμη της προέλευσης μας. Από εκεί που ερχόμαστε δηλαδή.

Από εκει προκύπτει και ο τίτλος της φετινής μου έκθεσης “WHERE I COME FROM”. Σκοπός μου με κάθε έργο μου είναι να περάσω μέσα από αυτό το βιώμα και να φτάσω σε αυτή την αρχέγονη πηγή οπού η αχαλίνωτη φαντασία της ψυχής ειναι η μόνη πραγματικότητα».