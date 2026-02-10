Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» δίνεται σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, με στόχο να δοθεί περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση και κατάθεση φακέλων ενεργειακής αναβάθμισης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

Η απόφαση για την παράταση αποσκοπεί στη διευκόλυνση περισσότερων επιχειρήσεων, ώστε να προετοιμάσουν πλήρεις και τεχνικά ώριμες αιτήσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει το πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, στη διεύθυνση:

Το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον επιχειρηματικό τομέα.

Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και λειτουργικών συστημάτων των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση του ενεργειακού κόστους όσο και στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών στόχων.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να ανατρέχουν στον Οδηγό του Προγράμματος, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις και οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα τόσο στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ όσο και στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Παράλληλα, για την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων, λειτουργεί Help Desk, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.

Το Υπουργείο καλεί τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την παράταση της προθεσμίας, προκειμένου να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις και να εξασφαλίσουν χρηματοδοτική στήριξη για επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Πηγή ΟΤ