Αλλάζει ο τρόπος που θα λαμβάνουν οι πολίτες τα δικαιολογητικά τους από το ελληνικό κράτος. Αυτό περιλαμβάνεται στις εξαγγελίες που έκανε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και περιλαμβάνεται στη νέα δέσμη 14 παρεμβάσεων, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο Μάρτιο.

Επί της ουσίας, πρόκειται για αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση.

Οι αλλαγές στα δικαιολογητικά

Τι θα συμβαίνει λοιπόν, με βάση τις εξαγγελίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα; Οι πολίτες, αντί να προσκομίζουν δικαιολογητικά, για πληροφορίες που ήδη διαθέτει το Δημόσιο (όπως επί παραδείγματι για προσωπικές ή περιουσιακές πληροφορίες ή ειδική προσωπική κατάσταση), θα υπογράφουν γραπτά ή ψηφιακά υπεύθυνες δηλώσεις.

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί πως ήδη αντλούνται µέσω διαλειτουργικότητας, δύο από τα 30 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης).

Στο εξής, δε θα προσκομίζονται επιπλέον: ληξιαρχική πράξη γάμου, θανάτου, πτυχία, αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, διάφορα Κτηματολογικά πιστοποιητικά, πιστοποιητικό ιθαγένειας κ.α.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, η διοικητική πράξη θα εκδίδεται αμέσως, αν δεν είναι προδήλως αβάσιμη.

Πρόστιμα για τους…ψεύτες

Από εκεί και πέρα, μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης, η αρµόδια αρχή θα ελέγχει την ακρίβεια της υπεύθυνης δήλωσης, εντός έξι µηνών κι αν διαπιστώσει ότι είναι ανακριβής, τότε θα ανακαλεί τη διοικητική πράξη και θα επιβάλλει ειδικές – διοικητικές και ποινικές – αυστηρότερες κυρώσεις για τις συγκεκριμένες ανακριβείς δηλώσεις, ανάλογες με το όφελος που επεδίωξε να αποκομίσει εκείνος που υπέβαλε την ψευδή δήλωση. Μένει να φανεί το ύψος των προστίμων που θα επιβληθούν, όταν θα τεθεί το σχετικό νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση (μέχρι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να έχει βγει).

Η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης δε θα ισχύει για όσους έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για ψευδή δήλωση (ο έλεγχος θα γίνεται µέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας και της διασύνδεσης µε το Ποινικό Μητρώο). Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση θα αφορά πληροφορίες που ήδη διαθέτει το Δημόσιο και δε θα υποκαθιστά βεβαιώσεις, άδειες κλπ.

Πηγή: OT.gr