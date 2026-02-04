Στο «Χάος», οι αδελφοί Ταβιάνι, στο περιβόητο κωμικό επεισόδιο «Το πιθάρι», όταν ο πλούσιος γαιοκτήμονας προσλαμβάνει έναν τεχνίτη για να φτιάξει ένα τεράστιο σπασμένο πιθάρι, δείχνουν τον ανθρωπάκο να παγιδεύται μέσα σ’ αυτό και τον γαιοκτήμονα να νευριάζει.

Γιατί λοιπόν να απορώ με τον Σαμαρά; Ο Μητσοτάκης παγιδεύτηκε μέσα σε ό,τι έφτιαξε από πηλό.

Δεν είναι ούτε η διάζευξη (ή εγώ ή το χάος), ούτε ο ίδιος το Χάος. Είναι το «πνεύμα» του που εφύσησε στους πήλινους ανθρώπους του.

Με μία διαφορά: δεν είναι Θεός να δίνει ψυχή στη λάσπη.

Και προφανώς η μεταφυσική δουλειά (της πνοής), δεν έγινε στον Παράδεισο.