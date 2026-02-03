Σε μια «πιο επικίνδυνη κατάσταση» σε σχέση με το παρελθόν θα βρεθεί ο πλανήτης, μετά από την εκπνοή της ισχύος της συνθήκης ελέγχου των πυρηνικών New Start, εκτίμησε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ.

«Σε μόλις λίγες ημέρες ο κόσμος θα βρεθεί σε μια πιο επικίνδυνη κατάσταση από πριν. Για πρώτη φορά η Ρωσία και οι ΗΠΑ, που διαθέτουν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια, θα βρεθούν χωρίς ένα θεμελιώδες έγγραφο που θα περιορίζει και θα ελέγχει αυτά τα οπλοστάσια», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πεσκόφ. «Αυτό είναι πολύ κακό για την παγκόσμια ασφάλεια», τόνισε ο ίδιος.

Μεθαύριο εκπνέει η συμφωνία που υπεγράφη επί Ομπάμα

Η συμφωνία New Start, η τελευταία συνθήκη ελέγχου των εξοπλισμών που συνδέει τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου. Υπογράφηκε το 2010 και προβλέπει ότι κάθε πλευρά θα διαθέτει έως 800 εκτοξευτήρες και βαρέα βομβαρδιστικά και 1.550 ανεπτυγμένες επιθετικές πυρηνικές κεφαλές.

Η Ρωσία είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο του 2023 ότι αναστέλλει τη συμμετοχή της στη συνθήκη χωρίς ωστόσο να αποσυρθεί επισήμως από αυτήν και είχε τονίσει ότι θα συνεχίσει να σέβεται τα όρια που προβλέπει.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προτείνει στην Ουάσινγκτον την παράταση κατά ένα έτος της New Start, μια πρόταση την οποία ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «καλή ιδέα». Ωστόσο οι ΗΠΑ δεν έχουν απαντήσει οριστικά σε αυτή την πρόταση.

«Περιμένουμε τις απαντήσεις των Αμερικανών»

Ο Πεσκόφ τόνισε σήμερα ότι αυτή παραμένει στο τραπέζι: «Η ρωσική πρωτοβουλία παραμένει στο τραπέζι Δεν έχουμε ακόμη λάβει απάντηση από τους Αμερικανούς».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ερωτηθείς πρόσφατα από το AFP, είχε απαντήσει ότι «ο πρόεδρος Τραμπ θα αποφασίσει τον δρόμο που θα ακολουθήσει αναφορικά με τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων με βάση το δικό του χρονοδιάγραμμα».

Τι γίνεται με το ρωσικό πετρέλαιο και την Ινδία

Επιπλέον το Κρεμλίνο επεσήμανε ότι προς το παρόν δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από την Ινδία αναφορικά με την ενδεχόμενη διακοπή από το Νέο Δελχί της αγοράς ρωσικού πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για τη σύναψη διμερούς εμπορικής συμφωνίας.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει καμία ανακοίνωση από το Νέο Δελχί για το θέμα», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Χθες Δευτέρα ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι του υποσχέθηκε ότι η χώρα του θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία στο πλαίσιο της εμπορικής της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.