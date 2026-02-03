Δραστικά μέτρα για την ασφάλεια στα αυτοκίνητα λαμβάνει η Κίνα, λέγοντας «αντίο» στις κρυφές αναδιπλούμενες λαβές πόρτας που εισήγαγε η Tesla και ακολούθησαν εταιρείες όπως η Xiaomi. Τι σημαίνει αυτό για τα νέα μοντέλα και ποιο τραγικό περιστατικό έφερε την αλλαγή;

Το τραγικό δυστύχημα που οδήγησε στην αλλαγή

Τον περασμένο Οκτώβριο, κινεζικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν είδηση, σύμφωνα με την οποία, οδηγός ενός Xiaomi SU7 Ultra πέθανε σε ατύχημα, καθώς οι περαστικοί δεν κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα για να τον απεγκλωβίσουν από το φλεγόμενο αυτοκίνητο. Η Xiaomi δεν έχει σχολιάσει δημόσια το περιστατικό, το οποίο ωστόσο κατέδειξε τους σοβαρούς κινδύνους των «κρυφών» λαβών και επέσπευσε την αλλαγή.

Λόγοι ασφαλείας απαγορεύουν τις «κρυφές» λαβές

Το σχέδιο των κρυφών λαβών, που λειτουργεί μέσω τηλεχειριστηρίου, κινητού ή με το πάτημα της ίδιας της λαβής, έχει δεχθεί κριτική στις ΗΠΑ και στην Κίνα, για πιθανούς κινδύνους ασφάλειας. Το 2025, η αμερικανική υπηρεσία οδικής ασφάλειας άνοιξε έρευνα για τον μηχανισμό έκτακτης απελευθέρωσης των Tesla Model 3. Είχε προηγηθεί ατύχημα και μήνυση κατά της εταιρείας του Μασκ, με ένα Cybertruck να τυλίγεται στις φλόγες, οι ηλεκτρικές κλειδαριές στις πόρτες να μην ανοίγουν και τρεις επιβάτες να παγιδεύονται μέχρι θανάτου.

Η Tesla δεν έχει σχολιάσει ακόμα την έρευνα, ενώ το υπουργείο βιομηχανίας της Κίνας, θεσπίζοντας αυστηρότερους κανόνες για την ασφάλεια των επιβατών, ανακοίνωσε ότι τα νέα πρότυπα απαιτούν κάθε πόρτα να διαθέτει εξωτερική και εσωτερική λαβή, με υποχρεωτική μηχανική λειτουργία και προαιρετική ηλεκτρική καινοτομία.

Τι αλλάζει στις πόρτες των αυτοκινήτων από το 2027

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα:

Όλες οι πόρτες θα πρέπει να έχουν ορατές εξωτερικές και εσωτερικές λαβές.

Η μηχανική απελευθέρωση γίνεται υποχρεωτική, η ηλεκτρική μόνο προαιρετική.

Τα νέα μοντέλα συμμορφώνονται από 1/1/2027 και τα υπάρχοντα μέχρι 1/1/2029.

Με πληροφορίες από Reuters