Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στον ευρύτερο αριστερό χώρο μετά και τη χθεσινή παραίτηση 10 μελών της Κεντρικής Επιτροπής της Νέα Αριστερά, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Μπίστης που είχε δώσει σαφές στίγμα των προθέσεων του στο πρόσφατο συνέδριο.

Παράλληλα στο Κίνημα Δημοκρατίας, που έχει συνέδριο το Σαββατοκύριακο ήδη εδώ και μέρες έχει υποβάλλει παραίτηση ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης και χθες ο πρώην βουλευτής Θανάσης Οικονόμου τέθηκε ουσιαστικά εκτός κόμματος με απόφαση του προέδρου του Στέφανου Κασσελάκη.

Οι αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά είναι αποτέλεσμα ενός βαθύτατου στρατηγικού και οργανωτικού αδιεξόδου. Τα αποχωρούντα μέλη, μεταξύ αυτών και ο καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών στο ΑΠΘ Άρης Στυλιανού υποστηρίζουν ότι αναδείχθηκε στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς η «παραλυτική ισορροπία» και ο «ιδιότυπος πολιτικός δυϊσμός».

Τι ανέδειξε το συνέδριο

Στο συνέδριο, όπως αναφέρουν οι αποχωρούντες, δύο μόνο αποφάσεις είχαν σαφήνεια: η φωτογραφική αποδοκιμασία του Αλέξη Τσίπρα και η απόρριψη κάθε προοπτικής συνεργασίας με δυνάμεις της Κεντροαριστεράς. «Η ευκαιρία που έδινε το συνέδριο χάθηκε. Το κόμμα παραμένει εγκλωβισμένο σε μια ατέρμονη ομφαλοσκόπηση», σημειώνουν, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια Αριστερά που να μετατρέπει τη δυσαρέσκεια σε συλλογική δύναμη και όχι να περιορίζεται στο περιθώριο της πολιτικής διαμαρτυρίας.

Στο Κίνημα Δημοκρατίας, οι συγκρούσεις είναι εξίσου έντονες. Η παραίτηση του Αλ. Αυλωνίτη προ ημερών και η χθεσινή ουσιαστική διαγραφή του Θ. Οικονόμου καταδεικνύουν την εσωτερική ένταση, με παραιτήσεις και αποπομπές που εξελίχθηκαν μπροστά στους συνέδρους, προκαλώντας ανοιχτή αντιπαράθεση και αίσθηση ασταθούς ηγεσίας.

Η «σκιά» του Αλέξη Τσίπρα

Κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των κρίσεων αυτών παίζει η σκιά του Αλέξη Τσίπρα. Παρά την τυπική αποχή από τις εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, ο πρώην πρωθυπουργός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις του και οι επαφές του με βασικά στελέχη υποδηλώνουν ότι προετοιμάζεται για αξιοποίηση των κρίσεων σε Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας.

Η στρατηγική του πρώην πρωθυπουργού που θα μιλήσει το Σάββατο στα Ιωάννινα μοιάζει σαφής: κάθε εσωτερική αναταραχή μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανασυγκρότησης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου υπό την επιρροή του.

Σε Σταυροδρόμι Αριστερά – Κεντροαριστερά

Η ελληνική Αριστερά και Κεντροαριστερά βρίσκονται σε σταυροδρόμι. Από τη μια υπάρχει η ανάγκη για ενότητα απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την αναδυόμενη ακροδεξιά. Από την άλλη, οι προσωπικές και οργανωτικές συγκρούσεις απειλούν να περιορίσουν τη δυναμική τους και να αφήσουν κενό στο χώρο της προοδευτικής πολιτικής.

Πολιτικό δίλημμα

Οι αποχωρήσεις και οι διαγραφές φέρνουν στο φως ένα πολιτικό δίλημμα: αν η Αριστερά και η Κεντροαριστερά θα συνεχίσουν να εσωστρέφονται, περιοριζόμενες σε διαχειριστική αντιπαράθεση, ή αν θα επιδιώξουν μια νέα συγκρότηση, με ενιαίο μέτωπο και κοινωνικά αναγνωρίσιμη ηγεσία, που να μπορεί να παρέμβει αποφασιστικά στην πολιτική ζωή της χώρας.

Διχασμός ή ανασυγκρότηση

Οι ανακατατάξεις είναι έντονες και τα στρατόπεδα δοκιμάζουν την αντοχή τους και τον προοδευτικό χώρο που καλείται να αποφασίσει αν θα παραμείνει διχασμένος ή θα ανασυγκροτηθεί.