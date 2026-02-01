Σε μια κίνηση που κλιμακώνει την ένταση στη Μέση Ανατολή, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε σήμερα τις πρόσφατες εσωτερικές διαδηλώσεις ως «απόπειρα πραξικοπήματος», προειδοποιώντας παράλληλα την Ουάσινγκτον ότι οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή θα πυροδοτήσει γενικευμένο περιφερειακό πόλεμο.

Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση από τα μέσα Ιανουαρίου, ο Χαμενεΐ εμφανίστηκε προκλητικός απέναντι στην ενισχυμένη ναυτική παρουσία των ΗΠΑ στον Κόλπο. «Οι Αμερικανοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά η σύρραξη θα λάβει περιφερειακές διαστάσεις», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι το ιρανικό έθνος δεν πτοείται από τις απειλές του Προέδρου Τραμπ.

Παρά την πολεμική ρητορική, ο Ιρανός ηγέτης διευκρίνισε: «Δεν είμαστε εμείς που θα εκκινήσουμε την επίθεση, αλλά η απάντησή μας σε οποιαδήποτε παρενόχληση θα είναι ένα ισχυρό πλήγμα».

Διπλωματικοί ελιγμοί και το ζήτημα των πυρηνικών

Παράλληλα με την ένταση στο πεδίο, διαφαίνεται ένα παράθυρο διαλόγου. Τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσινγκτον αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, με την προϋπόθεση «δίκαιων» όρων που δεν θα θίγουν τις αμυντικές ικανότητες του Ιράν.

Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε χθες ότι η Τεχεράνη «μιλάει σοβαρά», επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του Αλί Λαριτζανί για διεργασίες προς μια διαπραγμάτευση.

Ρήξη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η κρίση επεκτείνεται και στο ευρωπαϊκό μέτωπο μετά την απόφαση της ΕΕ να κατατάξει τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Σε μια κίνηση αντιποίνων με υψηλό συμβολισμό το Ιρανικό Κοινοβούλιο χαρακτήρισε τους στρατούς των ευρωπαϊκών χωρών ως «τρομοκρατικές οργανώσεις».

Την ίδια ώρα ιρανοί βουλευτές εμφανίστηκαν στην αίθουσα φορώντας στολές των Φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Σώματος, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικαλέστηκε το άρθρο 7 του νόμου περί αντιμέτρων για να νομιμοποιήσει την απόφαση.

Ο απολογισμός των συρράξεων

Στο εσωτερικό μέτωπο, οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν με οικονομικά αιτήματα εξελίχθηκαν στη σοβαρότερη πολιτική πρόκληση για το καθεστώς από το 1979. Σύμφωνα με την ΜΚΟ HRANA επιβεβαιώνονται 6.713 θάνατοι, ανάμεσα στους οποίους 137 παιδιά, ενώ διερευνώνται πληροφορίες για χιλιάδες επιπλέον θύματα.

Από την πλευρά της η Τεχεράνη αναγνωρίζει μεγάλο αριθμό απωλειών, αλλά αποδίδει τους θανάτους σε «τρομοκρατικές ενέργειες» κατά των δυνάμεων ασφαλείας. Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ κατέληξε δηλώνοντας ότι η «απόπειρα πραξικοπήματος» απέτυχε, κατηγορώντας τους διαδηλωτές για επιθέσεις σε κρατικές υποδομές και θρησκευτικά σύμβολα.