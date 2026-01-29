Κάτω από βαρύ πένθος, όπως ήταν αναμενόμενο, διεξήχθη η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λιόν. Ο θάνατος των επτά οπαδών του Δικεφάλου που πήγαιναν να δουν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση επισκίασε τα πάντα.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Γιακουμάκης δεν πανηγύρισε το τέρμα που πέτυχε, ενώ όλοι πήραν από τον πάγκο μια φανέλα με το νούμερο 12. Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση – αφιέρωση του τέρματος στο δωδέκατο παίκτη της ομάδας και τους αδικοχαμένους οπαδούς.





Πριν την έναρξη του αγώνα οι φίλοι της Λιόν έδειξαν την έμπρακτη στήριξή τους για τον άδικο χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ. Αρχικά, αντιπροσωπεία τους έδωσε στους εκπροσώπους του Δικεφάλου ένα στεφάνι.

Την ίδια ώρα στις κερκίδες των οπαδών της Λιόν υπήρχε πανό στα αγγλικά το οποίο έγραφε: «Ο πόνος δεν έχει χρώμα, αναπαυτείτε εν ειρήνη». Σε άλλο σημείο υπήρχε πανό στα ελληνικά το οποίο έγραφε: «Αναπαυθείτε εν ειρήνη».





Υπενθυμίζουμε ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε ζητήσει την αναβολή της αναμέτρησης αλλά η UEFA δεν έκανε δεκτό το αίτημα.