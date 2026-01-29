Επανέρχονται στη συζήτηση οι αποκλίσεις στον αριθμό, στον τρόπο καταμέτρησης, αλλά και στο ποια περιστατικά συνιστούν εργατικό ατύχημα, μετά το τραγικό δυστύχημα στη βιομηχανία «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, με την Επιθεώρηση Εργασίας, που επί κυβέρνησης Μητσοτάκη μετατράπηκε σε ανεξάρτηση αρχή, να αντιπαρατίθεται με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας.

Θέση υπέρ της αρχής παίρνει και ο υπουργός Επικρατείας, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στις καταγγελίες που κάνουν λόγο για «μαζικά εργατικά δυστυχήματα» στην Ελλάδα. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άκης Σκέρτσος κάνει λόγο για «εμπόριο πόνου» και τονίζει πως η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό των οικογενειών που πενθούν, υπογραμμίζοντας ότι αναμένονται τα τελικά πορίσματα των αρμόδιων αρχών που διερευνούν τα αίτια των δυστυχημάτων.

Η ανάρτηση Σκέρτσου

«12 οικογένειες από τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία πενθούν τους ανθρώπους τους εξαιτίας δύο τραγικών δυστυχημάτων. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, πονάμε κι εμείς μαζί τους και αναμένουμε τα τελικά συμπεράσματα των αρμόδιων αρχών, που διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους.

Σα να μην έφταναν, όμως, αυτοί οι θάνατοι και με αφορμή την τραγωδία στα Τρίκαλα, κάποιοι που ειδικεύονται πλέον στο «εμπόριο πόνου», επιχειρούν από προχθές να δημιουργήσουν την ψευδή εικόνα ότι η Ελλάδα είναι περίπου μια δυστοπία εργατικών δυστυχημάτων.

Επικαλούνται μεγέθη που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν επιβεβαιώνονται ούτε από τη Eurostat ούτε από την ανεξάρτητη αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας.

Με βάση τα επίσημα ευρωπαϊκά και εθνικά δεδομένα, η Ελλάδα παραμένει σταθερά μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα στην ΕΕ. Και αυτό αφορά και το 2024 και την περσινή χρονιά.

Αναρωτιέμαι πραγματικά πότε και γιατί επιτρέψαμε να χαθεί ο σεβασμός που η παράδοσή μας επιβάλει στους νεκρούς και τις οικογένειές τους;

Είναι δυνατόν στο όνομα μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και αδυναμίας άρθρωσης σοβαρού πολιτικού λόγου, να εργαλειοποιείται με τέτοιο ανερυθρίαστο τρόπο ο θάνατος, το οικογενειακό πένθος, αλλά και η συλλογική συντριβή που εύλογα νιώθουν όλοι οι πολίτες;

Με ποια αρρωστημένη λογική αποφασίζουν κάποιοι να μολύνουν με ψέμματα την πληγή που ανοίγει κάθε θάνατος;

Επιτέλους, ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Μα πρωτίστως, ας δείξουμε ανθρωπιά κι ας αφήσουμε τις οικογένειες να κλάψουν τους νεκρούς τους.

Η ανακοίνωση με όλα τα δεδομένα της Επιθεώρησης Εργασίας