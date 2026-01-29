Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος, στη Ροδόπη, καθώς η κακοκαιρία Kristin επελαύνει τη χώρα.

Ειδικότερα, το μήνυμα της Υπηρεσίας Eπικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκη ανέφερε: «Ενεργοποίηση. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Η κατάσταση στη Θράκη

Η κακοκαιρία «χτυπάει» από το πρωί της Πέμπτης, με ισχυρούς ανέμους και δυνατές βροχές, να προκαλούν προβλήματα σε όλη την έκταση του νομού αλλά και στην Αλεξανδρούπολη.

Στην Αλεξανδρούπολη, οι ισχυροί άνεμοι επηρέασαν τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, ενώ στο λιμάνι τα κύματα ήταν ιδιαίτερα σφοδρά, καθώς τα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν με ένταση λόγω της κακοκαιρίας.

Στον Απαλό, δρόμοι πλημμύρισαν και το Δημοτικό Σχολείο αποκλείστηκε, ξυπνώντας μνήμες από παλαιότερα σοβαρά περιστατικά. Οι μαθητές απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, ενώ εκατοντάδες οδηγοί παραμένουν αποκλεισμένοι, με μοναδική οδική πρόσβαση προς την Αλεξανδρούπολη μέσω της Εγνατίας Οδού και της εξόδου Φερών.

Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγορευτικό απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ πλημμυρισμένοι είναι και οι δρόμοι στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες που συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή. Η κατάσταση ξυπνά οδυνηρές μνήμες από το 2021, όταν στον Απαλό είχε χάσει τη ζωή του ένας πυροσβέστης κατά τη διάρκεια μεγάλης πλημμύρας.

Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις και αποφυγή παραποτάμιων περιοχών και ιρλανδικών διαβάσεων. Ήδη, ένα φορτηγό εγκλωβίστηκε στην ιρλανδική διάβαση «Ποντικορέματος» στους Αρριανούς Ροδόπης. Ο οδηγός αγνόησε τις προειδοποιήσεις και προσπάθησε να τη διασχίσει, αλλά στο μέσο της διάβασης το όχημα αποσταθεροποιήθηκε και ακινητοποιήθηκε, χρειάζοντας βοήθεια. Άμεσα, συνάδελφός του το ρυμούλκησε, ενώ στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική, Αστυνομία και Πολιτική Προστασία Ροδόπης, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, με την Κρήτη να πλήττεται από θυελλώδεις ανέμους, ενώ αφρικανική σκόνη κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική.