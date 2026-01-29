Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Ηθικά Ευδήμια Τόμος Β’

Πρόκειται για μία από τις τρεις μεγάλες ηθικές πραγματείες του κορυφαίου φιλοσόφου της αρχαιότητας –μαζί με τα Ηθικά Νικομάχεια και τα Ηθικά Μεγάλα– ένα έργο βαθιά διδακτικό, που εστιάζει στην αρετή, τη φιλία και την ευδαιμονία, δηλαδή την ολοκλήρωση του ανθρώπου μέσα από την ορθή πράξη και τον λόγο. Στο έργο αναπτύσσονται με συστηματικό τρόπο καίρια ζητήματα της ηθικής φιλοσοφίας: η έννοια της ευδαιμονίας ως ύψιστου ανθρώπινου σκοπού, τα αγαθά που βρίσκονται εντός και εκτός της ψυχής, η ηθική αρετή ως ενέργεια και στάση ζωής, αλλά και η περίφημη αριστοτελική «μεσότης» ως κριτήριο ισορροπίας ανάμεσα στα άκρα.

Ο φιλόσοφος παρουσιάζει έναν πλήρη πίνακα των αρετών, διακρίνοντας τις διανοητικές από τις ηθικές, αναλύει την έννοια της προαίρεσης, διερευνά τη δικαιοσύνη και τα είδη της, ενώ αφιερώνει εκτενή χώρο στη φιλία, αναδεικνύοντας τη βαθιά ηθική, κοινωνική και πολιτική της σημασία. Η έκδοση που προσφέρει ΤΟ ΒΗΜΑ περιλαμβάνει το αρχαίο ελληνικό πρωτότυπο κείμενο, έγκυρη απόδοση στη νεοελληνική, κατατοπιστική εισαγωγή και αναλυτικά σχόλια, καθιστώντας το έργο προσβάσιμο τόσο στον ειδικό μελετητή όσο και στον σύγχρονο αναγνώστη που αναζητά διαχρονικές απαντήσεις σε επίκαιρα ερωτήματα.

Κατάδικος Του Κωνσταντίνου Θεοτόκη

Το 1916 ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης γράφει τον «Κατάδικο» ως μια ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας των αρχών του 20ού αιώνα. Με διεισδυτική ματιά και απαράμιλλη αφηγηματική δύναμη, ο συγγραφέας φωτίζει τις συνθήκες ζωής της εποχής, το πολιτικό σύστημα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τις κοινωνικές νοοτροπίες, τις σχέσεις των φύλων και τις φυλετικές διακρίσεις. Τίποτα δεν μένει στο απυρόβλητο από την κριτική του σκέψη και την αιχμηρή, ρεαλιστική του πένα. Στο κέντρο της ιστορίας, η Μαργαρίτα και ο αμοραλιστής Πέτρος Πέπονας συντηρούν επί πέντε χρόνια μια παράνομη σχέση, συναντώμενοι κρυφά σε μια «απόμερη κατοικία».

Όταν όμως μια νύχτα δολοφονείται ο σύζυγος της Μαργαρίτας, Γιώργης Αράθυμος, όλα ανατρέπονται. Για το έγκλημα καταδικάζεται ο άκακος και υποταγμένος Τουρκόγιαννος, ο «ζευγουλάτης» του σπιτιού – ένας άνθρωπος χωρίς φωνή και δύναμη απέναντι στον μηχανισμό της εξουσίας. Είναι όμως εκείνος ο πραγματικός ένοχος ή απλώς το πιο εύκολο θύμα; Γύρω από τον κεντρικό μύθο ξεδιπλώνονται και οι ιστορίες τριών γυναικείων μορφών, που αποκαλύπτουν με συγκλονιστικό τρόπο τη θέση της γυναίκας σε μια κοινωνία ασφυκτικά πατριαρχική, αλλά και το τίμημα της σιωπής, της υποταγής και της ανάγκης για επιβίωση. Η διαχρονικότητα και η δραματική ένταση του έργου έχουν εμπνεύσει το σενάριο της πολυαναμενόμενης σειράς εποχής που κάνει πρεμιέρα στο MEGA την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, φέρνοντας τον κόσμο του Θεοτόκη στη μικρή οθόνη.

Η εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η εφημερίδα της επιστήμης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Στο πρωτοσέλιδο, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΒΗΜΑGAZINO

Ένα τεύχος τυλιγμένο σε ένα κατάλευκο πέπλο χιονιού. Φωτογραφήσαμε σε απάτητες, ονειρικές βουνοκορφές, την εκθαμβωτικά όμορφη σύγχρονη πριγκίπισσα του χιονιού, με το απόλυτα chic ski style. Τα key looks του apres ski, σε μια άκρως εντυπωσιακή φωτογράφιση, σε τοπία εξαιρετικής ομορφιάς.