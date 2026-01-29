Στην κατάθεση ομαδικών αγωγών κατά του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές ανακοίνωσε ότι προχωρά το ΙΝΚΑ. Ειδικότερα, το ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, καταγγέλλει μαζικές και αδικαιολόγητες χρεώσεις στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος για «υποτιθέμενες ρευματοκλοπές».

Κοινωνικό αγαθό ή μηχανισμός επιβολής προστίμων

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, με περισσότερες από 30.000 περιπτώσεις να έχουν δηλωθεί μόνο μέσα στο 2025, οι περισσότερες χωρίς αυτόφωρη διαπίστωση, το ΙΝΚΑ κάνει λόγο για πρακτικές που μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα από κοινωνικό αγαθό σε μηχανισμό επιβολής προστίμων και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε συλλογικές νομικές ενέργειες.

Δήδεν ρευματοκλοπές

Όπως σημειώνεται από το ΙΝΚΑ «ενώ μέχρι τώρα στέλναμε στη ΡΑΕ όσες καταγγελίες λαμβάναμε, για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν σε ομαδικές αγωγές, μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί μας, αλλά κυριότερα με την αποστολή e-mail στην διεύθυνση inka@inka.gr με όλο το ιστορικό της δήθεν ρευματοκλοπής καθώς και πλήρη στοιχεία όπως διεύθυνση του ακινήτου Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, αριθμό παροχής και εάν είναι δυνατόν και την ηλικία καθώς και χρονολογία κατασκευής του ακινήτου και θα σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία, και το κόστος της εγγραφής μαζί με τα έξοδα του δικηγορικού γραφείου».