Η κυβέρνηση Τραμπ δεν διστάζει να δημοσιεύει συχνά πυκνά εικόνες που έχουν παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη, υιοθετώντας καρτουνίστικα γραφικά και memes, προωθώντας τα μάλιστα και μέσω των επίσημων λογαριασμών του Λευκού Οίκου στα social media και το διαδίκτυο.

Ωστόσο, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τον Λευκό Οίκο έχει αρχίσει να ανησυχεί τους ειδικούς στην παραπληροφόρηση, οι οποίοι φοβούνται ότι η διάδοση παραγόμενων ή επεξεργασμένων εικόνων διαβρώνει την αντίληψη του κοινού σχετικά με το τι είναι τελικά αλήθεια και καλλιεργεί την δυσπιστία απέναντι στην πληροφόρηση συνολικά.

Η περίπτωση της φωτογραφίας της Νεκίμα Άρμστρονγκ

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πως η κυβέρνηση Τραμπ επιλέγει να θολώσει τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψεύδους ή καλύτερα μεταξύ της πραγματικότητας και της παραποίησης της, αποτελεί η επεξεργασμένη –και ρεαλιστική– εικόνα της δικηγόρου πολιτικών δικαιωμάτων Νεκίμα Λέβι Άρμστρονγκ να κλαίει μετά τη σύλληψή της.

Η κανονική, αυθεντική φωτογραφία από την σύλληψη της δικηγόρου εμφανίστηκε αρχικά στον λογαριασμό της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, όμως λίγο αργότερα ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου επέλεξε να δημοσιεύσει την αλλοιωμένη εκδοχή της φωτογραφίας που δείχνει την Νόεμ να κλαίει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν είναι τελικά και τόσο σκληρή απέναντι στον «νόμο» μετά την σύλληψη της.

Η παραποιημένη αυτή εικόνα εντάσσεται σε έναν «ποταμό» υλικού που έχει τροποποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και διακινείται σε όλο το πολιτικό φάσμα μετά τις δολοφονίες της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE και της συνοριοφυλακής στη Μινεάπολη, με βασικό στόχο τον αποπροσανατολισμό σχετικά με τα περιστατικά αυτά.

Αδιαφορούν για την κριτική οι συνεργάτες του Τραμπ

Παρά την έντονη κριτική που δέχεται το επιτελείο Τραμπ για την χρήση παραποιημένων εικόνων, όπως αυτή της Άρμστρονγκ, οι υπεύθυνοι επικοινωνίας εμφανίζονται να υιοθετούν στάση «τρολ του διαδικτύου», υπερασπιζόμενοι τις σχετικές αναρτήσεις και υποστηρίζοντας ότι δεν θα σταματήσουν της αναρτήσεις «memes».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ντέιβιντ Ραντ, καθηγητής επιστήμης της πληροφορίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, στο Associated Press, ο χαρακτηρισμός της αλλοιωμένης εικόνας ως meme «αποτελεί ξεκάθαρα προσπάθεια να παρουσιαστεί ως αστείο ή χιουμοριστικό περιεχόμενο, παρόμοιο με πιο καρτουνίστικες αναρτήσεις». Όπως είπε, αυτό πιθανότατα αποσκοπεί στο να προστατευθεί ο Λευκός Οίκος από την κριτική για τη δημοσίευση παραποιημένου υλικού. Πρόσθεσε ότι ο σκοπός της κοινοποίησης της συγκεκριμένης εικόνας από την σύλληψη της δικηγόρου είναι «πολύ πιο ασαφής» από εκείνον των καρτουνίστικων εικόνων που είχαν δημοσιευθεί στο παρελθόν.

Τέρμα στην «αξιόπιστη» πληροφόρηση από την κυβέρνηση

Τα memes ανέκαθεν μετέφεραν πολυεπίπεδα μηνύματα που είναι αστεία ή ενημερωτικά για όσους τα κατανοούν, αλλά ακατανόητα για τους υπόλοιπους. Οι εικόνες που έχουν ενισχυθεί ή επεξεργαστεί με τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν απλώς το πιο πρόσφατο εργαλείο του Λευκού Οίκου για να προσεγγίσει το κομμάτι της βάσης του Τραμπ που περνά πολύ χρόνο στο διαδίκτυο, δήλωσε ο Ζακ Χένρι, Ρεπουμπλικανός σύμβουλος επικοινωνίας και ιδρυτής της εταιρείας influencer marketing Total Virality. «Όσοι είναι μόνιμα online θα το δουν και θα το αναγνωρίσουν αμέσως ως meme», είπε. «Οι παππούδες σας μπορεί να το δουν και να μην το καταλάβουν, αλλά επειδή μοιάζει αληθινό, θα ρωτήσουν τα παιδιά ή τα εγγόνια τους».

Η δημιουργία και διάδοση αλλοιωμένων εικόνων, ιδίως όταν προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, «παγιώνει μια αντίληψη για το τι συμβαίνει, αντί να δείχνει τι πραγματικά συμβαίνει», δήλωσε ο Μάικλ Α. Σπάικς, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νορθγουέστερν και ερευνητής στον τομέα της παιδείας στα μέσα ενημέρωσης.

«Η κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι κάποιος που μπορείς να εμπιστεύεσαι για πληροφορίες, να ξέρεις ότι είναι ακριβείς, γιατί έχει την ευθύνη να είναι», ανέφερε. «Με το να κυκλοφορεί και να παράγει τέτοιου είδους περιεχόμενο, διαβρώνει αυτή την εμπιστοσύνη – ακόμη κι αν είμαι γενικά επιφυλακτικός με τον όρο – την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε να έχουμε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι μας παρέχει ακριβείς και επαληθευμένες πληροφορίες. Είναι μια πραγματική απώλεια και με ανησυχεί βαθιά». Ο Σπάικς σημείωσε ότι ήδη παρατηρούνται «θεσμικές κρίσεις» δυσπιστίας απέναντι στα μέσα ενημέρωσης και την ανώτατη εκπαίδευση, και θεωρεί ότι αυτή η συμπεριφορά από επίσημους λογαριασμούς επιδεινώνει το πρόβλημα.

Ο Ραμές Σρινιβάσαν, καθηγητής στο UCLA και παρουσιαστής του podcast Utopias, ανέφερε ότι πολλοί πλέον αναρωτιούνται πού μπορούν να στραφούν για «αξιόπιστη πληροφόρηση». «Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα επιδεινώσουν, θα ενισχύσουν και θα επιταχύνουν αυτά τα προβλήματα της έλλειψης εμπιστοσύνης και ακόμη και της κατανόησης του τι μπορεί να θεωρηθεί πραγματικότητα, αλήθεια ή αποδεικτικό στοιχείο», είπε.

Ο Σρινιβάσαν υποστήριξε ότι όταν ο Λευκός Οίκος και άλλοι αξιωματούχοι μοιράζονται περιεχόμενο που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο ενθαρρύνουν τους απλούς χρήστες να κάνουν το ίδιο, αλλά δίνουν και άδεια σε άτομα με θεσμική ισχύ και αξιοπιστία, όπως οι βουλευτές και οι γερουσιαστές, να διακινούν υλικό που δεν επισημαίνεται ως παραποιημένο. Πρόσθεσε ότι, καθώς οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τείνουν να «προωθούν αλγοριθμικά» το ακραίο και το συνωμοσιολογικό περιεχόμενο –το οποίο τα εργαλεία ΑΙ μπορούν να παράγουν εύκολα– «έχουμε μπροστά μας μια τεράστια σειρά προκλήσεων».

Κύμα παραποιημένων βίντεο για την ICE

Στα κοινωνικά δίκτυα επί παραδείγματι κυκλοφορούν πληθώρα βίντεο που έχουν παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη και αφορούν τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), τις διαδηλώσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους με πολίτες. Μετά την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της, άρχισαν να κυκλοφορούν πολλά βίντεο ΑΙ με γυναίκες που απομακρύνονται οδηγώντας, αφού αστυνομικοί τους ζητούν να σταματήσουν. Κυκλοφορούν επίσης πολλά κατασκευασμένα βίντεο από «εφόδους» της ICE και από πολίτες που αντιμετωπίζουν πράκτορες, συχνά φωνάζοντάς τους ή πετώντας τους φαγητό στο πρόσωπο.

Ο Τζέρεμι Καράσκο, δημιουργός περιεχομένου που ειδικεύεται στον έλεγχο και την αποδόμηση viral βίντεο ΑΙ, δήλωσε ότι τα περισσότερα προέρχονται από λογαριασμούς που επιδίδονται σε «καλλιέργεια αλληλεπίδρασης», επιδιώκοντας κλικ μέσω δημοφιλών λέξεων-κλειδιών όπως είναι το «ICE». Ωστόσο, τόνισε ότι τα βίντεο αυτά παρακολουθούνται και από ανθρώπους που αντιτίθενται στην ICE και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, οι οποίοι τα βλέπεουν πιθανότατα για να «ικανοποιήσουν το φαντασιακό τους» ή «ως ευσεβή πόθο», ελπίζοντας ότι πρόκειται για πραγματικές σκηνές αντίστασης.

Παρόλα αυτά, ο Καράσκο πιστεύει ότι οι περισσότεροι χρήστες δεν μπορούν να διακρίνουν αν αυτό που βλέπουν είναι ψεύτικο και αναρωτιέται αν θα μπορούν να ξεχωρίσουν «τι είναι πραγματικό όταν πραγματικά θα έχει σημασία, όταν το διακύβευμα θα είναι πολύ υψηλότερο».

Ακόμη και όταν τα ίχνη της τεχνητής νοημοσύνης είναι ξεκάθαρα –όπως πινακίδες δρόμων με ακατανόητα γράμματα ή άλλα προφανή λάθη– μόνο στο «καλύτερο δυνατό σενάριο» ένας θεατής θα είναι αρκετά υποψιασμένος ή προσεκτικός για να αντιληφθεί ότι πρόκειται για ΑΙ.

Αντίστοιχα βίντεο και για Μαδούρο- Μπορεί η υδατοσήμανση να δώσει λύση;

Το πρόβλημα, βέβαια, δεν περιορίζεται στις ειδήσεις για τη μετανάστευση και τις διαδηλώσεις. Κατασκευασμένες και παραποιημένες εικόνες μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πλημμύρισαν το διαδίκτυο νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι ειδικοί, μεταξύ των οποίων και ο Καράσκο, εκτιμούν ότι η διάδοση πολιτικού περιεχομένου παραγόμενου με τεχνητή νοημοσύνη θα γίνεται ολοένα και πιο συχνή.

Ο Καράσκο θεωρεί ότι η ευρεία εισαγωγή και χρήση ενός συστήματος με υδατοσήμανση (watermark), στο οποίο θα ενσωματώνονται οι πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ενός μέσου και τα μεταδεδομένα του, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βήμα προς τη λύση. Ένα τέτοιο σύστημα έχει αναπτυχθεί από τον Συνασπισμό για την Προέλευση και την Αυθεντικότητα Περιεχομένου (Coalition for Content Provenance and Authenticity), όμως, όπως λέει, δεν αναμένεται να υιοθετηθεί σε μεγάλη κλίμακα τουλάχιστον για έναν ακόμη χρόνο.