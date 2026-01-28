Δεκάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό θέρετρο Κουρσεβέλ στις γαλλικές Άλπεις, αργά το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με τις αρχές.

Η φωτιά ξεκίνησε στη σοφίτα του ξενοδοχείου Hotel des Grandes Alpes και επεκτάθηκε σε κοντινό κτίριο. «Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», ανέφεραν οι αρχές.

Τα μέτρα ασφαλείας βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο στην περιοχή, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο ελβετικό θέρετρο Κρανς-Μοντάνα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100, πολλούς από αυτούς εφήβους.