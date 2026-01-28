Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα 28/1 ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας μετά την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Η ανακοίνωση της Βιολάντα μετά τη σύλληψη

Μετά τη σύλληψη η εταιρεία εξέδωσε νέα ανακοίνωση.

«Η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας. Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος».

Από διαρροή προπανίου η έκρηξη

Στην αυτοψία που έγινε στον χώρο της έκρηξης βρέθηκε τρύπα στις σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις δεξαμενές αποθήκευσης στους φούρνους της βιομηχανίας.

Το προπάνιο διέρρευσε από τις σωληνώσεις και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη. Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είχαν αντιληφθεί οσμή προπανίου τους τελευταίους μήνες και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους.

Το ΕΡΤnews παρουσίασε το σημείο όπου, όπως φαίνεται, σημειωνόταν διαρροή αερίου, που τελικώς προκάλεσε τη φονική έκρηξη και ισοπέδωσε τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.

«Γυναίκες ούρλιαζαν»

Σοκάρει η μαρτυρία ανθρώπου που κατάφερε να βγει ζωντανός από το εργοστάσιο.

«Έγινε ένας θόρυβος εκκωφαντικός, έσβησαν τα πάντα και άρχισαν να πέφτουν τα πάνελ από την οροφή. σκίστηκε το έδαφος και έπεσαν πέντε γυναίκες κάτω. Εκείνη την ώρα έπεσα κάτω διπλώθηκα και απλά σκάγανε τα πάνελ δίπλα στα πόδια μου και τα σίδερα. Μόλις σταμάτησαν αυτά να πέφτουν κατευθείαν πήγα να βγω έξω. Και άκουγα φωνές, να φωνάζουν “βοήθεια, βοήθεια, θεέ μου”».

Πάλεψε με τις φλόγες. Πάλεψε με τον καπνό. Πάλεψε με τον φόβο. Και δεν έφυγε μόνος του. Έβγαλε έξω τρεις συναδέλφους του. Πίσω του, όμως, έμειναν εγκλωβισμένες πέντε γυναίκες. Η Ελένη, η Βασιλική, η Βούλα, η Αναστασία και η Αγάπη, βρίσκονταν στο ισόγειο. Ακριβώς πάνω από το σημείο της έκρηξης.

Το πάτωμα υποχώρησε. Το εργοστάσιο διαλύθηκε. Και η φωτιά τύλιξε τα πάντα. Οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου.

«Κατά καιρούς μύριζε»

«Γύρισα πίσω, να δω αν μπορώ να βοηθήσω, αλλά συνέχιζαν τα πάνελ να πέφτουν, θόρυβοι, γυναίκες να ουρλιάζουν. Όπως και εγώ και το άλλο το παιδί προσπαθήσαμε… μόλις άκουσα το μπαμ είπα εδώ είμαστε δε ξαναβγαίνουμε. Δε θα ξαναδώ τα παιδάκια μου είπα, τη γυναίκα μου. Εκείνα τα λεπτά μέχρι να βγω από πίσω μπροστά είχε λαμπαδιάσει όλο το εργοστάσιο».

«Κατά καιρούς μύριζε, υγραέριο ήταν προπάνιο ήταν παιδιά δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν. Πάντως κατά καιρούς μύριζε το είχαμε αναφέρει, μας είπαν ότι είναι από το πλυντήριο πιάτων, ότι όταν φορτώνουν τα αυτοκίνητα εφοδιάζουν έτσι μυρίζει, δε μας είπαν κάτι παραπάνω» λέει άλλος εργαζόμενος.