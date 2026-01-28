Στον εισαγγελέα έφτασαν οι συλληφθέντες για την πολύνεκρη έκρηξη και τη φωτιά που σημειώθηκαν στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας, καθώς και ο υπεύθυνος βάρδιας, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό.

Αναμένονται ανακοινώσεις

Παράλληλα, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και συγκεκριμένα από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), σχετικά με τα ευρήματα των ερευνών για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα της Πυροσβεστικής, η τραγωδία φαίνεται να προκλήθηκε από διαρροή προπανίου από σωλήνα που ήταν υπογειοποιημένος και είχε υποστεί διάβρωση. Το αέριο εντοπίστηκε εντός του χώρου του εργοστασίου, από συγκεκριμένο σημείο διαρροής που έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τους ερευνητές.

Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε όταν σπινθήρας από αντλία νερού λειτούργησε ως μηχανισμός ανάφλεξης, προκαλώντας την έκρηξη που ακολούθησε και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των πέντε εργατριών.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος και να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.