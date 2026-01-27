Έναν μίνι αιφνιδιασμό επεφύλασσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για τη νέα χρονιά, όταν, εκτός της ημερήσιας διάταξης, η οποία είχε ανακοινωθεί μόλις το προηγούμενο βράδυ, ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο να εισηγηθεί ριζικές αλλαγές από τις επόμενες εθνικές εκλογές του 2007 στην άσκηση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου από τους Έλληνες του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Η νέα Τριεδρική Περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού

Ο υπουργός Εσωτερικών είχε φυσικά έτοιμη τη ρύθμιση, για την οποία είχε νωρίτερα συνεννοηθεί με τον πρωθυπουργό και έσπευσε να την παρουσιάσει στους συναδέλφους του υπουργούς ανακοινώνοντας ταυτόχρονα τη σύγκληση για την προσεχή Πέμπτη της άτυπης διακομματικής επιτροπής για τη συζήτηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας.

Με βάση την εισήγηση του κ. Λιβάνιου στο υπουργικό συμβούλιο, θα δημιουργηθεί μια νέα ειδική Τριεδρική Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και οι Έλληνες εκλογείς που ζουν στο εξωτερικό θα ψηφίζουν με επιστολική ψήφο από τον τόπο διαμονής τους επιλέγοντας το κόμμα αλλά και τον υποψήφιο βουλευτή της αρεσκείας τους.

Οι τρεις βουλευτικές έδρες που θα διατεθούν για τους Αποδήμους θα προέλθουν από την απόσπαση ισάριθμων από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας που από 15 έδρες θα επανέλθει στις 12 που είχε έως το 2019. Από το 2023 έγινε αύξηση των εδρών Επικρατείας με την άτυπη δέσμευση των κομμάτων να φιλοξενούν στη συγκεκριμένη λίστα πρόσωπα προερχόμενα από την Ομογένεια, όπως, επί παραδείγματι, είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε τοποθετήσει σε μη εκλόγιμη θέση τον μετέπειτα αρχηγό του Στέφανο Κασσελάκη. Αυτό πλέον αλλάζει ριζικά.

Ο ανταγωνισμός της σταυροδοσίας

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις όλα τα κόμματα θα κατεβάζουν ψηφοδέλτιο και στην Περιφέρεια Αποδήμου Ελληνισμού, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις άλλες εκλογικές περιφέρειες. Ελπίζεται έτσι ότι, μέσω και της σταυροδοσίας που θα ισχύει, θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός των υποψηφίων και κατ΄ επέκταση το ενδιαφέρον των ομογενών να στείλουν στο Κοινοβούλιο τους εκλεκτούς τους. Όπως διευκρινίστηκε η κατανομή των εδρών στην Περιφέρεια Αποδήμου Ελληνισμού θα γίνεται όπως και τώρα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο στις τριεδρικές περιφέρειες (Βοιωτία, Λακωνία, Κέρκυρα, κ.ά.), όπου ο κανόνας θέλει να λαμβάνουν ανά μία έδρα τα τρία πρώτα σε δύναμη κόμματα.

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων γεωγραφικών περιφερειών, οι οποίες θα διεκδικήσουν να εκπροσωπηθούν στην επόμενη Βουλή, με υποψήφιο ο οποίος θα επιλεγεί αμιγώς από αυτούς οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι ο υποψήφιος ή η υποψήφια της Αυστραλίας θα ανταγωνιστεί τον υποψήφιο των Ηνωμένων Πολιτειών και έτσι αυτός ο εσωτερικός ανταγωνισμός θα δημιουργήσει τελικά και μία μεγαλύτερη δυναμική προσέλευσης των κατοίκων του εξωτερικού στην εθνική κάλπη.

Αισιοδοξία για τα 200 «ναι»

Στις εθνικές εκλογές του 2023, οπότε ίσχυσε για πρώτη φορά η δυνατότητα ψήφου για τους κατοίκους εξωτερικού μπόρεσαν να ψηφίσουν οι Απόδημοι Έλληνες σε φυσικά εκλογικά τμήματα, τα οποία συστάθηκαν ανά τον κόσμο, ψήφισαν περίπου μόλις 18 χιλιάδες ψηφοφόροι. Οι λόγοι της περιορισμένης συμμετοχής κρίθηκε ότι ήταν δύο: αφενός, διότι πολλοί έπρεπε να μετακινηθούν πολλά χιλιόμετρα για να ασκήσουν το δικαίωμά τους, και αφετέρου, επειδή δεν υπήρχε και το κίνητρο της εκλογής των δικών τους αντιπροσώπους που καθιερώνεται τώρα.

Για να εφαρμοστούν, πάντως, από τις προσεχείς εκλογές οι αλλαγές που εισηγείται ο κ. Λιβάνιος απαιτείται να υπερψηφιστούν αυτές από 200 βουλευτές. Στην κυβέρνηση ευελπιστούν ότι θα συγκεντρωθεί η ειδική αυτή πλειοψηφία, αφού κάποια από τα κόμμα, όπως το ΠαΣοΚ, δεν θα είναι εύκολο να μην δώσουν θετική ψήφο. Αλλά ακόμη και αν δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη αυξημένη

πλειοψηφία, οι νέες ρυθμίσεις, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα, θα εφαρμοστούν από την μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση. Σε κάθε περίπτωση, υπολογίζεται από κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι οι πολιτικές δυνάμεις που θα αντιταχθούν στην άμεση εφαρμογή θα τύχουν της αποδοκιμασίας των αποδήμων.

Οι δημοσκοπήσεις και η σταθερότητα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εσπευσμένη προώθηση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων σχετίζεται επίσης με τη βούληση της κυβερνητικής ηγεσίας να «ζεστάνει» από τώρα το προεκλογικό κλίμα, στρέφοντας το ενδιαφέρον στα πολιτικά ζητήματα και κινητοποιώντας τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό τον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος για να δοθεί με καλύτερους όρους η μάχη για την τρίτη τετραετία. Η Νέα Δημοκρατία είναι μεν το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κόψει πρώτη το νήμα της επόμενης κάλπης, πλην όμως οι δημοσκοπικές της επιδόσεις την κρατούν μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η πολιτικοποίηση της προσεχούς εκλογικής αναμέτρησης και η επικράτηση των διλημμάτων της ανάγκης για σταθερότητα, που επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ο πρωθυπουργός, δίνουν ώθηση στους σχεδιασμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές του στη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην οποία επεσήμανε ότι «σε εποχές κατά τις οποίες το αύριο “πλέει” σε αχαρτογράφητα νερά, η πολιτική σταθερότητα μετατρέπεται σε μια εθνική αναγκαιότητα, σε ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα μέσα σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, αλλά και σε μία εγγύηση σιγουριάς και προοπτικής. Πολύ περισσότερο όταν σε πολλές άλλες χώρες εκδηλώνονται ήδη αδιέξοδα φαινόμενα κατακερματισμού και διάλυσης κομματικών σκηνικών».

Ο πρωθυπουργός, εξάλλου, επέμεινε ότι δεν θα γίνουν άλλες αλλαγές στο εκλογικό σύστημα των βουλευτικών εκλογών και διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί το όριο του 3% για την είσοδο των κομμάτων στη Βουλή, ζήτημα για το οποίο αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα φημολογία που θέλει να ασκούνται πιέσεις από βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης για να αυξηθεί στο 5%.