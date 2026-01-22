Αγωγή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της JP Morgan Chase και του διευθύνοντος συμβούλου της Τζέιμι Ντάιμον κατέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τη μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα ότι του έκλεισε λογαριασμούς για πολιτικούς λόγους.

Σύμφωνα με το Fox Business, ο δικηγόρος του προέδρου, Αλεχάντρο Μπρίτο, κατέθεσε την αγωγή σε πολιτειακό δικαστήριο της Φλόριντα, στο Μαϊάμι, εκ μέρους του Τραμπ και αρκετών εταιρειών του στον τομέα της φιλοξενίας.

Τι αναφέρει η αγωγή

Στην αγωγή γίνεται αναφορά στον κώδικα δεοντολογίας της JPMorgan, σύμφωνα με τον οποίο η τράπεζα λειτουργεί «με το υψηλότερο επίπεδο ακεραιότητας και ηθικής συμπεριφοράς». «Θέτουμε υψηλές απαιτήσεις και λογοδοτούμε. Κάνουμε το σωστό – όχι απαραίτητα το εύκολο ή το βολικό. Τηρούμε το γράμμα και το πνεύμα των νόμων και των κανονισμών όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε και έχουμε μηδενική ανοχή σε ανήθικες πρακτικές», αναφέρεται.

«Παρά το γεγονός ότι διακηρύσσει αυτές τις αρχές, η JPMC τις παραβίασε, κλείνοντας μονομερώς –και χωρίς προειδοποίηση ή δυνατότητα προσφυγής– αρκετούς τραπεζικούς λογαριασμούς των εναγόντων», υποστηρίζει η αγωγή.

Τι απαντά η JPMorgan

Εκπρόσωπος της JPMorgan δήλωσε στο Fox News Digital: «Λυπούμαστε που ο πρόεδρος Τραμπ μας μήνυσε, αλλά θεωρούμε ότι η αγωγή δεν έχει καμία βάση. Σεβόμαστε το δικαίωμά του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και το δικό μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας – γι’ αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια. Η JPMC δεν κλείνει λογαριασμούς για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Κλείνουμε λογαριασμούς όταν δημιουργούν νομικούς ή κανονιστικούς κινδύνους για την εταιρεία. Έχουμε ζητήσει από τη σημερινή και προηγούμενες κυβερνήσεις να αλλάξουν τους κανόνες που μας φέρνουν σε αυτή τη θέση και στηρίζουμε τις προσπάθειες για να αποτραπεί η «εργαλειοποίηση» του τραπεζικού συστήματος».

Επί χρόνια πελάτης της τράπεζας ο Τραμπ

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Τραμπ ήταν πελάτης της JPMorgan επί δεκαετίες και ο ίδιος και οι συνδεδεμένες εταιρείες του είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές «εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων» μέσω της τράπεζας.

Ο δικηγόρος του αναφέρει ότι η 19η Φεβρουαρίου 2021 «άλλαξε για πάντα τη σχέση των δύο πλευρών», όταν η τράπεζα, «χωρίς προειδοποίηση ή πρόκληση», ενημέρωσε τον Τραμπ και τις εταιρείες του ότι αρκετοί λογαριασμοί θα έκλειναν δύο μήνες αργότερα, στις 19 Απριλίου 2021. «Η JPMC δεν παρείχε καμία δυνατότητα ένστασης, καμία λύση ή εναλλακτική – η απόφαση ήταν οριστική», αναφέρεται.

Ο Τραμπ κατηγορεί την woke ατζέντα για την στάση της τράπεζας

Η πλευρά Τραμπ υποστηρίζει ότι η απόφαση ελήφθη για πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους, στο πλαίσιο μιας «woke» λογικής αποστασιοποίησης από τον ίδιο και τις συντηρητικές του απόψεις, μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου.

Η αγωγή κατηγορεί επίσης την JPMorgan και τον Ντάιμον ότι καταχώρισαν παρανόμως τον Τραμπ, την οικογένειά του και τις εταιρείες του σε μια «μαύρη λίστα» προσώπων και οντοτήτων που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, προσβάσιμη από άλλες ρυθμιζόμενες τράπεζες. Αυτό, σύμφωνα με το δικόγραφο, συνιστά ψευδή και δυσφημιστική πρακτική που οδήγησε και άλλα πιστωτικά ιδρύματα να διακόψουν τη συνεργασία μαζί του.

Ο Τραμπ κατηγορεί την τράπεζα για εμπορική δυσφήμηση, αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές, παραβίαση της υποχρέωσης καλής πίστης και ζητά την εκδίκαση της υπόθεσης από σώμα ενόρκων.

Ο ίδιος είχε προαναγγείλει την αγωγή μέσω Truth Social, δηλώνοντας ότι η JPMorgan τον «αποτραπεζοποίησε» μετά την 6η Ιανουαρίου 2021 και ότι αργότερα και η Bank of America αρνήθηκε να δεχθεί μεγάλες καταθέσεις του.

Η JPMorgan και ο Τζέιμι Ντάιμον έχουν επανειλημμένως αρνηθεί ότι κλείνουν λογαριασμούς για πολιτικούς λόγους, αποδίδοντας τις αποφάσεις για «debanking» σε αυστηρούς κανονισμούς και ρυθμιστικές απαιτήσεις.