O Ευάγγελος Βενιζέλος μίλησε στην εκπομπή «15 λεπτά» με τον Γιώργο Παπαχρήστο στα «Νέα» και αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα.

Ο κος Βενιζέλος εξηγεί γιατί, κατά την άποψή του η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη, διευκρινίζοντας ότι, ο όρος μη διακυβερνήσιμη δε σημαίνει ότι, η χώρα δεν έχει κυβέρνηση ή ότι δεν μπορεί να αποκτήσει, έχει μετά από πρώτες, δεύτερες, τρίτες εκλογές, κυβέρνηση. Δεν έχει όμως τις προϋποθέσεις για να κάνει σοβαρά πράγματα, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις εποχής. Δεν υπάρχει καμία συναίνεση, δεν υπάρχει ούτε καν πλαίσιο συζήτησης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων.

Και προσθέτει ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης, διότι με τη συμπεριφορά της μπορεί να διαμορφώνει ένα κλίμα συναινετικό ή ένα κλίμα συγκρουσιακό, αλλά η κυβέρνηση εδώ και επτά χρόνια επιλέγει τη σύγκρουση, σ τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί για να δημιουργηθεί μια εθνική στρατηγική με βάθος.

Σύμφωνα με τον κύριο Βενιζέλο, επιπλέον και η κοινωνία δεν επικοινωνεί με το πολιτικό σύστημα, ώστε να κινητοποιηθεί, να έρθει αντιμέτωπη με τα πραγματικά ερωτήματα. «Η κοινωνία υποεκπροσωπείται. Αυτό είναι ευθύνη των πολιτικών κομμάτων και του πολιτικού συστήματος. Υπάρχει μια κρίση αντιπροσώπευσης» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας απέχει. Ένα άλλο πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας φλερτάρει με τις αντισυστημικές επιλογές. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που αντιμετωπίζουν τον δημόσιο βίο απαξιωτικά.

Όπως πρόσθεσε, ένας ακόμη λόγος είναι πώς να αντιμετωπίσεις τα μεγάλα προβλήματα της εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας, την ανάγκη να γίνουν εξυγιανιστικές τομές στην οικονομία, στην Δημόσια Διοίκηση, χωρίς την κοινωνία, καταλήγοντας ότι, χωρίς την κοινωνία και χωρίς ένα πολιτικό σύστημα που μπορεί να λειτουργεί, όχι με τη μορφή κυβερνήσεων συνεργασίας μόνο, αλλά με τη μορφή ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου, χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.

Προχώρησε στη διαπίστωση ότι στη χώρα παρατηρείται ένας πάρα πολύ έντονος κομματισμός, μία κομματική υστεροβουλία, μία κομματική φιλοδοξία πάρα πολύ έντονη, οι οποίες όμως είναι ξεπερασμένες για την εποχή μας. Η αντιπολίτευση είναι λογικό να ασκεί κριτική και να θέλει να αποκομίσει οφέλη από τη φθορά της κυβέρνησης και η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να επιζητά την ηγεμονία και την αύξηση της επιρροής της, αλλά αυτή μειώνεται, σημείωσε ο κύριος Βενιζέλος.

Το αγροτικό δεν λύνεται με επιτροπές

Αιχμηρή τοποθέτηση για τον πρωτογενή τομέα και τις χαμένες ευκαιρίες. «Είμαστε στον έβδομο χρόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μετά από μια δεκαετή κρίση, με μία απώλεια του ΑΕΠ είκοσι πέντε τοις εκατό, με μείωση των εισοδημάτων, με αύξηση της ανεργίας, η χώρα κάνει μια φυσιολογική ανάταξη, αλλά τα προβλήματα είναι πια ξέχειλα, τόνισε και πρόσθεσε ότι «από τη στιγμή, που δεν έχεις διαμορφώσει μια πολιτική εφτά χρόνια, ούτε για την αγροτική παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα, ούτε για τη βιομηχανία και το πρόβλημά της σε σχέση με το κόστος ενέργειας, δεν έχεις κάνει τις αναγκαίες αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση. Δεν έχεις εφαρμόσει μια εκπαιδευτική πολιτική που να έχει αρχή, μέση και τέλος. Έχεις πολύ σοβαρά προβλήματα στο κοινωνικό κράτος, τα οποία τα βλέπει ο πολίτης, στο σύστημα υγείας και οπουδήποτε αλλού καθημερινά.

Το να λες “θα κάνω μια διακομματική επιτροπή ή μια επιτροπή στη Βουλή να συζητήσει για το θέμα αυτό”, δε σημαίνει τίποτα, υποστήριξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, προσθέτοντας ότι, δεν είναι θέμα κομματικού διαλόγου η πολιτική για τη γεωργία. Η μεταρρύθμιση στον πρωτογενή τομέα, όπως είπε, δεν είναι υπόθεση ενός κομματικού διαλόγου μίας επιτροπής στη Βουλή υπό την πίεση των συγκυριών, όπως είναι των αγροτικών κινητοποιήσεων και της ευλογιάς, αντίθετα θα έπρεπε η κυβέρνηση να προχωρήσει στη σύνταξη μίας μελέτης, όπως αυτών των Ντρλάγκι, Λέττα και Πισσαρίδη, η οποία θα κατέληγε σε συμπεράσματα αντάξια των προκλήσεων.

Χωρίς αυταπάτες για την Άγκυρα

Οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί, αλλά χωρίς αυταπάτες. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξηγεί γιατί δεν περιμένει ουσιαστικά αποτελέσματα και πώς έχει αλλάξει το γεωπολιτικό πλαίσιο.

Σε μία εποχή διαταραχής, επειδή υπάρχει αβεβαιότητα, διαταραχή του σκηνικού, δεν σημαίνει τίποτα να λες: “Είμαι Ευρωπαίος, είμαι Δυτικός, είμαι ΝΑΤΟϊκός”, υποστήριξε ο κύριος Βενιζέλος λέγοντας ότι, η κάθε χώρα κάνει ένα νέο positioning, τοποθετείται και η Ελλάδα, τοποθετείται και η Τουρκία, τοποθετούνται και όλες οι χώρες της περιοχής, άρα είναι αναγκαίο να διατηρούμε τις επαφές.

Να διατηρήσουμε τους διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία, υποστήριξε εκφράζοντας ταυτόχρονα την άποψη ότι είναι αναγκαίο να διατηρούμε τις επαφές, όπως ο πολιτικός διάλογος για τη θετική ατζέντα, που γίνεται και η συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα, που πρέπει να γίνει, για να διατηρεί τους διαύλους επικοινωνίας.

Υπενθύμισε ότι, ότι μέχρι το 2013 στις διερευνητικές επαφές Ελλάδος-Τουρκίας, το μόνο αντικείμενο συζήτησης από το 2002 έως το 2013, ήταν τα ελληνικά χωρικά ύδατα στο Αιγαίο και το 2013, ο ίδιος ως υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου τοποθετείται και λέει: “Δεν θα συζητάμε για τα χωρικά ύδατα. Θα συζητάμε για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, που δεν υπήρχε τότε ως έννοια, δεν θα συζητάμε μόνο για το Αιγαίο, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο, που δεν υπήρχε ως έννοια» και έκτοτε στο τραπέζι έχει μπει η έννοια ΑΟΖ και η έννοια Μεσόγειος.

Από εκεί και πέρα, βεβαίως, είναι κυριαρχικό– είναι άσκηση εθνικής κυριαρχίας, τα χωρικά ύδατα, αλλά δεν αρκεί να λέει η χώρα: “Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε την επέκταση όπου το θέλουμε”, σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι, στο Αιγαίο η Ελλάδα και η Τουρκία είναι οι μόνες παράκτιες χώρες που έχουν 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, ενώ οι άλλες χώρες της Μεσογείου έχουν 12 ναυτικά μίλια.

«Κόμμα Τσίπρα: δεν απογειώνεται – Καρυστιανού: άλλο συμπάθεια, άλλο πολιτική»

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετείται για το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού, λέγοντας ότι, για το κόμμα Τσίπρα δεν το βλέπει να απογειώνεται, ενώ για το κόμμα Καρυστιανού είπε ότι, δεν γνωρίζει ποια ακριβώς αντίληψη περί πολιτικής θα υιοθετήσει προσθέτοντας ότι σίγουρα απευθύνεται στις αντισυστημικές δυνάμεις και σίγουρα είναι άλλοι εκφραστές των αντισυστημικών δυνάμεων, που ανησυχούν πάρα πολύ για το κόμμα αυτό, για την πιθανότητα να υπάρξει.

«Όχι, ότι δεν θα διεισδύσει και στον συστημικό χώρο. Θα αναταραχθούν τα ύδατα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, διότι αλλιώς κρίνεσαι στην κοινωνία των πολιτών, ποιος πρέπει να μια συμπαθής περίπτωση και αλλιώς κρίνεσαι με αυστηρά πολιτικούς όρους, σημείωσε και πρόσθεσε ότι, υπάρχει ένα ζήτημα κοινωνίας, πώς θέλει να εκφραστεί πολιτικά, όπως στην Κύπρο, η κοινωνία εκφράστηκε πολιτικά με τον Φειδία .

Βενιζέλος: «Το ΠαΣοΚ ανέλαβε δυσανάλογα μεγάλο βάρος στη διαχείριση της κρίσης»

«Το ΠαΣοΚ είναι σε κρίση, γιατί ανέλαβε δυσανάλογα μεγάλο βάρος στη διαχείριση της κρίσης» υποστήριξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος και εξηγεί γιατί υπάρχει μια ασυμμετρία. Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να διασωθεί, υπενθυμίζοντας ότι, ότι αν είχε γίνει δεκτή η πρότασή του τον Μάιο του 2010 να ψηφιστεί το πρώτο μνημόνιο με εκατόν ογδόντα, δηλαδή και από τη Νέα Δημοκρατία, θα είχαμε μοιραστεί δίκαια το βάρος της κρίσης.

Όσον αφορά τις φιλοδοξίες που αναπτύσσονται και οι οποίες φάνηκαν και στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠαΣοΚ, ο κύριος Βενιζέλος υποστήριξε ότι, πρέπει «όλοι στο ΠαΣοΚ να αντιληφθούν ότι ο ρόλος του κόμματος είναι σπουδαίος για τη χώρα.»

«Το ΠαΣοΚ έχει πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη και για να πάνε καλά, πρέπει να το θέλουν όλοι, είπε και πρόσθεσε ότι, πρέπει στην καταγραφή δυνάμεων το ΠαΣοΚ να πάει όσο γίνεται καλύτερα, σημειώνοντας ωστόσο ότι, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, με επιδίωξη και με όραμα και ρεαλιστές ταυτόχρονα. Πρέπει το ΠαΣοΚ να έχει την καλύτερη δυνατή επίδοση, να ενδυναμώσει τη θέση του και να γίνει ο καταλύτης, ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. » κατέληξε ο κ. Βενιζέλος.

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Ευάγγελου Βενιζέλου