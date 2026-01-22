«Όποια απόφαση πάρει η Ελλάδα θα είναι σε συνεννόηση με ευρωπαίους εταίρους» απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτημα για το Συμβούλιο Ειρήνης υπό το Τραμπ, όπου την πρώτη μέρα των υπογραφών συμμετείχαν 19 χώρες και μόλις δύο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Βουλγαρία και Ουγγαρία).

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι όποιες αποφάσεις της Αθήνας δεν θα είναι βιαστικές και δεν θα είναι ερήμην του γεγονότος ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα. Υπογράμμισε ότι υπάρχει στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ, όμως η χώρα μας παραμένει μια ευρωπαϊκή χώρα και κατέληξε τονίζοντας ότι επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα και η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις ενώ ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στις Βρυξέλλες.

Ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου για την ευλογιά, επιτέθηκε σε δημοσιεύματα αλλά και κόμματα κάνοντας λόγο για παραπλάνηση. «Είναι μοτίβο και κοινή τακτική για σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης», υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης επιμένοντας ότι υπάρχουν δημοσιευμένες απαντήσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής και του αρμόδιου επιτρόπου που δικαιώνει πλήρως τη στάση της κυβέρνησης, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο σε Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ελλάδα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, για το ψήφισμα για τη μερκοσούρ ο κ. Μαρινάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι σεβαστή η απόφαση αλλά υπογράμμισε πως η εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει, όταν υλοποιηθεί, τους παραγωγούς.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αναφορικά με την κριτική που ασκήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη χθεσινή απουσία του πρωθυπουργού από τη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως χθες ήταν η εναρκτήρια συζήτηση και όπως είπε τα κόμματα πρέπει να συνδράμουν με θέσεις και απόψεις. Σημείωσε ότι η χθεσινή συζήτηση δεν θα γινόταν αν υπήρχε ομοφωνία στη Διάσκεψη των Προέδρων. Υπενθύμισε ότι λόγω της χθεσινής κακοκαιρίας δεν κατέστη εφικτό να ταξιδέψει ο πρωθυπουργός για το Νταβός ενώ σήμερα ταξιδεύει εκτάκτως στις Βρυξέλλες. Επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι η στάση των άλλων κομμάτων είναι περίεργη που ενώ δεν ψηφίζουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, θα συμμετέχουν. «Ας ελπίσουμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα καταλάβουν ότι μόνο κερδισμένο θα βγει το πολιτικό σύστημα με τη συμμετοχή σε τέτοια διαδικασία.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης άφησε αιχμές κατά του ΠαΣοΚ με αφορμή την καταγγελία της Μιλένας Αποστολάκη ότι η «γαλάζια» παράταξη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλείει συγκεκριμένους μάρτυρες. Αφού υποστήριξε ότι κανένας μάρτυρας δεν αποκλείεται και είπε ότι ενώ αρχικά τα κόμματα και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι δεν θα έρθουν συγκεκριμένοι μάρτυρες α, β, γ τελικά ήρθαν όλοι και περισσότεροι. «Το παιχνίδι τακτικής για εντυπώσεις, όπως φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις επειδή αναφερθήκατε και σε βουλευτή του ΠαΣοΚ, δείχνει ότι η βελόνα δεν είναι αμετακίνητη. Κουνιέται, αλλά πάει προς τα πίσω γιατί το ΠαΣοΚ μετατρέπεται σε κόμμα διαμαρτυρίας με πανομοιότυπη ρητορική με άλλα λαϊκίστικα κόμματα».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Όποια απόφαση πάρει η Ελλάδα θα είναι σε συνεννόηση με ευρωπαίους εταίρους» απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτημα για το Συμβούλιο Ειρήνης υπό το Τραμπ, όπου την πρώτη μέρα των υπογραφών συμμετείχαν 19 χώρες και μόλις δύο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Βουλγαρία και Ουγγαρία). Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι όποιες αποφάασεις της Αθήνας δεν θα είναι βιαστικές και δεν θα είναι ερήμην του γεγονότος ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα. Υπογράμμισε ότι υπάρχει στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ, όμως η χώρα μας παραμένει μια ευρωπαϊκή χώρα και κατέληξε τονίζοντας ότι επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα και η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις ενώ ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στις Βρυξέλλες.

Ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου για την ευλογιά, επιτέθηκε σε δημοσιεύματα αλλά και κόμματα κάνοντας λόγο για παραπλάνηση. «Είναι μοτίβο και κοινή τακτική για σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης», υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης επιμένοντας ότι υπάρχουν δημοσιευμένες απαντήσεις της ευρωπαϊκής εποιτροπής και του αρμόδιου επιτρόπο9υ που δικαιώνει πλήρως τη στάση της κιυβέρνησης, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο σε Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ελλάδα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, για το ψήφισμα για τη μερκοσούρ ο κ. Μαρινάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι είναι σεβαστή η απόφαση αλλά υπογράμμισε πως η εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει, όταν υλοποιηθεί, τους παραγωγούς.

Αναφορικά με την κριτική που ασκήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη χθεσινή απουσία του πρωθυπουργού από τη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως χθες ήταν η ενακρτήρια συζήτηση και όπως είπε τα κόμματα πρέπει να συνδράμουν με θέσεις και απόψεις. Σημείωσε ότι η χθεσινή συζήτηση δεν θα γινόταν αν υπήρχε ομοφωνία στη Διάσκεψη των Προεδρών. Υπενθύμξισε ότι λόγω της χθεσινής κακοκαιρίας δεν κατέστη εφικτό να ταξιδέψει ο πρωθυπουργός για το Νταβός ενώ σήμερα ταξιδεύει εκτάκτως στις Βρυξέλλες. Επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι η στάση των άλλων κομμάτων είναι περίεργη που ενώ δεν ψηφίζουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, θα συμμετάχουν. «Ας ελπίσουμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα καταλάβουν ότι μόνο κερδισμένο θα βγει το πολιτικό σύστημα με τη συμμετοχή σε τέτοια διαδικασία.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης άφησε αιχμές κατά του ΠαΣοΚ με αφορμή την καταγγελία της Μιλένας Αποστολάκη ότι η «γαλάζια» παράταξη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλείει συγκεκριμένους μάρτυρες. Αφού υποστήριξε ότι κανένας μάρτυρας δεν αποκλείεται και είπε ότι ενώ αρχικά τα κόμματα και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι δεν θα έρθουν συγκεκριμένοι μάρτυρες α, β, γ τελικά ήρθαν ολοι και περισσότεροι. «Το παιχνίδι τακτικής για εντηυπώσεις, όπως φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις επειδή αναφερθήκατε και σε βουλευτή του ΠαΣοΚ, δείχνει ότι η βελόνα δεν είναι αμετακίνητη. Κουνιέται, αλλά πάει προς τα πίσω γιατί το ΠαΣοΚ μετατρέπεται σε κόμμα διαμαρτυρίας με πανομοιότυπη ρητορική με άλλα λαϊκίστικα κόμματα».