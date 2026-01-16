Ο Arlindo de Souza, γνωστός ως «ο Βραζιλιάνος Ποπάι», πέθανε σε ηλικία 55 ετών στη Ρεσίφε της Βραζιλίας λόγω επιπλοκών από νεφρική ανεπάρκεια.

Ο de Souza είχε γίνει διάσημος για τα υπερβολικά διογκωμένα μπράτσα του, τα οποία απέκτησε κάνοντας ενέσεις μείγματος λαδιού και αλκοόλ, μια επικίνδυνη πρακτική που δεν αύξανε τη δύναμη των μυών, αλλά εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Στην αρχή σταμάτησε να λειτουργεί το ένα νεφρό του και κοντά στα Χριστούγεννα και το δεύτερο. Στη συνέχεια φέρεται να συσσωρεύτηκε υγρό στους πνεύμονές του και υπέστη καρδιακή ανακοπή, πριν οι γιατροί προλάβουν να του κάνουν αιμοκάθαρση.

Φίλος του είχε πεθάνει από τις ίδιες ενέσεις

Περίπου πριν από 10 χρόνια ο de Souza αποκάλυψε ότι είχε χάσει έναν φίλο του -ονόματι Paulinho- ο οποίος είχε επίσης χρησιμοποιήσει αυτές τις επικίνδυνες μεθόδους.

«Ένιωσα πολύ τον θάνατό του», είχε πει τότε, σύμφωνα με τη The Sun. «Το πήρε εκείνος, το πήρα κι εγώ, αλλά εκείνος ξεπέρασε το όριο. Δεν συμβουλεύω κανέναν να πάρει αυτό το λάδι. Έχω σταματήσει να το παίρνω, όπως και άλλα πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η επιθυμία να ξαναρχίσεις. Όμως καταφέρνω να ελέγχω τον εαυτό μου, μέχρι σήμερα». Τελικά σταμάτησε τις ενέσεις και αφιερώθηκε στο να προειδοποιεί νεότερους αθλητές για τους κινδύνους τους.

Ο de Souza δεν ήταν παντρεμένος και δεν είχε παιδιά. Φέρεται να ζούσε με τη μητέρα του, η οποία «ακόμη δεν γνωρίζει για τον θάνατό του, επειδή είναι πολύ ηλικιωμένη και κατάκοιτη».