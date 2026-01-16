Έναν απρόσμενο ανταγωνιστή της Jumbo, εξαιρετικά επιθετικό και με βλέψεις επέκτασης στην Ελλάδα εντοπίζει η Citi. Η ολλανδική αλυσίδα hard discount Action θεωρείται από την αμερικάνικη τράπεζα ως μια πραγματική απειλή για την εταιρεία του Απόστολου Βακάκη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Σύμφωνα με την Citi, η συγκεκριμένη αλυσίδα φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης σε Βουλγαρία και Ελλάδα, αγορές όπου η Jumbo έχει το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς της. Με βάση αναλύσεις καταστημάτων ανά κάτοικο η Action θα μπορούσε να ανοίξει περίπου 370 έως 550 καταστήματα στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η Jumbo. Αυτό μεταφράζεται σε δυνητικό τζίρο 1,5 έως 2,2 δισ. ευρώ στην περιοχή. Πρόκειται για μέγεθος που δεν περνά απαρατήρητο.

Που πλεονεκτεί η Action

Η αμερικάνικη τράπεζα δεν μιλά για μια θεωρητική απειλή. Σύμφωνα με ανάλυση που κάνει Citi με βάση τις αξιολογήσεων που δίνουν οι καταναλωτές, τόσο η Jumbo όσο και η Action καταγράφονται στη συνείδηση του κοινού ως αλυσίδες προσιτών τιμών.

Ωστόσο από πλευράς ποιότητας και εμφάνισης καταστήματος, η αλυσίδα του Απόστολου Βακάκη εμφανίζεται να υστερεί. Παρότι έχει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Η αμερικάνικη τράπεζα στέκεται και στην ραγδαία άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο κερδίζει διαρκώς έδαφος.

Ξεχωρίζει ως σημαντικό παράγοντα ανταγωνισμού την πρόσφατη είσοδο της Trendyol σε Ρουμανία και Ελλάδα, μια πλατφόρμα που υποστηρίζεται από τον κινέζικο κολοσσό της Alibaba.

Ποια είναι η Action

Η Action είναι μια αλυσίδα discount και συγκαταλέγεται στα πιο επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου non-food. Ξεκίνησε το 1993 από ένα μικρό κατάστημα στο Enkhuizen της Ολλανδίας και μέσα σε τρεις δεκαετίες εξελίχθηκε σε έναν κολοσσό με περισσότερα από 3.100 καταστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κάθε εβδομάδα, τα καταστήματά της δέχονται κατά μέσο όρο 20,6 εκατ. επισκέψεις, ενώ η ψηφιακή της πλατφόρμα προσελκύει περίπου 8 εκατ. χρήστες την εβδομάδα.

Η φιλοσοφία της Action συνοψίζεται σε μια φράση: «μικρές τιμές» ως στρατηγική και ως κουλτούρα. Το μοντέλο βασίζεται σε ένα αυστηρά τυποποιημένο δίκτυο, όπου όλα τα καταστήματα διαθέτουν την ίδια γκάμα προϊόντων. Περίπου 6.000 κωδικοί, σε 14 κατηγορίες – από είδη σπιτιού και γραφείου έως παιχνίδια και DIY – με έμφαση στην αποδεκτή ποιότητα και τη σταδιακή ενίσχυση της βιωσιμότητας.

Το μοντέλο των 2 ευρώ

Το μυστικό βρίσκεται στην κλίμακα και στην πειθαρχία κόστους. Η Action αγοράζει σε τεράστιους όγκους, μειώνοντας το κόστος ανά μονάδα και μεταφέροντας το όφελος στον καταναλωτή. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο τρίτα των προϊόντων της κοστίζουν κάτω από 2 ευρώ.

Παράλληλα, λειτουργεί με απλές διαδικασίες, εξαιρετικά αποδοτική εφοδιαστική αλυσίδα και περιορισμένες δαπάνες μάρκετινγκ. Τα περισσότερα καταστήματα βρίσκονται εκτός κεντρικών δρόμων, μειώνοντας τα ενοίκια και τα λειτουργικά έξοδα.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η συνεχής ανανέωση. Μόλις το 35% της γκάμας παραμένει σταθερό, ενώ κάθε εβδομάδα εισάγονται περίπου 150 νέα προϊόντα. Έτσι, η Action δημιουργεί λόγους επαναλαμβανόμενης επίσκεψης και διατηρεί ζωντανή την υπόσχεσή της: «small prices, big smiles».

