Πορεία ανάπτυξης πραγματοποίησε το 2025 η Funky Buddha, υλοποιώντας στρατηγικές επενδύσεις και επεκτείνοντας την παρουσία της σε νέες διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ομίλου, η Funky Buddha ενίσχυσε καθοριστικά την παρουσία της στη Ρουμανία, ανοίγοντας τρία καταστήματα σε κομβικές εμπορικές τοποθεσίες: δύο στο Βουκουρέστι και ένα στην Τιμισοάρα. Τα νέα σημεία πώλησης, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος funky-buddha.ro, ενίσχυσαν την απήχηση του brand στο δυναμικό, νεανικό κοινό.

Νέο κεφάλαιο στην πορεία της επέκτασης σηματοδότησε η είσοδος της Funky Buddha στη Βόρεια Μακεδονία, με το πρώτο κατάστημα στο Diamond Mall των Σκοπίων, έναν από τους κορυφαίους εμπορικούς προορισμούς της πόλης. Ταυτόχρονα, η εταιρεία εγκαινίασε το πρώτο της φυσικό κατάστημα στη Γεωργία, συγκεκριμένα στην Τιφλίδα, στο νέο εμπορικό κέντρο Tbilisi Outlet Village, ενώ το brand διατίθεται επίσης μέσω του veli.store marketplace.



Το άλμα της Funky Buddha

Ωστόσο, η επέκταση της Funky Buddha το 2025, δεν περιορίστηκε στην Ευρώπη. Η εταιρεία έκανε το μεγάλο άλμα στην αγορά της Νότιας Αφρικής, ανοίγοντας κατάστημα στο Κέιπ Τάουν, με στόχο να συνδέσει την ταυτότητά της με την έντονη δημιουργική κουλτούρα και το δυναμικό lifestyle του τόπου. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει το όραμα του Ομίλου για παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και στρατηγική ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς.

Στην εγχώρια αγορά, η Funky Buddha συνέχισε να επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη του δικτύου της, ενισχύοντας την παρουσία της με έξι νέα καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Παράλληλα, αναβάθμισε τα υφιστάμενα σημεία πώλησης, δημιουργώντας σύγχρονους retail προορισμούς, που προσφέρουν ολοκληρωμένες επιλογές ανδρικής και γυναικείας ένδυσης.

Η δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Altex Α.Ε., σε συνεργασία με την Deloitte Greece, επιβεβαίωσε τη δέσμευση του Ομίλου στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τη διαφάνεια και τις βιώσιμες πρακτικές.

Επιπλέον, η χρονιά χαρακτηρίστηκε από σημαντικές διακρίσεις για τον Όμιλο. Η Funky Buddha αναγνωρίστηκε για τη στρατηγική της προσέγγιση, τη δημιουργικότητα και τις καινοτόμες omnichannel πρακτικές της, αποσπώντας πολλαπλά βραβεία. Πιο πρόσφατη διάκριση αποτελεί η ένταξη του Ομίλου στους True Leaders 2024 της ICAP CRIF, ανάμεσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Ο Όμιλος ξεχώρισε επίσης για την ανθρωποκεντρική του κουλτούρα και το εργασιακό του περιβάλλον, λαμβάνοντας την πιστοποίηση Great Place to Work®.

Ο Όμιλος Altex Α.Ε., πιστός στη φιλοσοφία, τις αξίες και την ταυτότητά του, προσβλέπει στη συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας για το 2026, ως φυσική εξέλιξη των επιτυχιών που σημείωσε τη χρονιά που πέρασε.

